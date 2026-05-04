Detenido un vecino de Catoira por intentar atracar una librería en Noalla

La Guardia Civil de Sanxenxo ha detenido a un vecino de Catoira, de 58 años y con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un intento de robo con violencia e intimidación en una librería de Noalla, en el municipio de Sanxenxo.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando el ahora detenido habría accedido al establecimiento durante el horario de apertura y, mostrando lo que parecía ser un arma de fuego, intentó intimidar al propietario para hacerse con el dinero de la caja.

La reacción de la víctima impidió que el asaltante lograse su objetivo. Según la investigación, entre ambos se produjo un forcejeo en el interior del local, durante el cual el propietario sufrió lesiones de carácter leve. Finalmente, el presunto autor abandonó la librería sin llevarse ningún botín.

Tras recibir la denuncia, el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo abrió las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. Las gestiones permitieron identificar al sospechoso y proceder posteriormente a su detención.

Durante la investigación, el arrestado habría indicado también el lugar en el que se deshizo de la ropa utilizada durante el intento de asalto. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para tratar de localizar el arma empleada, que, según las primeras hipótesis, podría ser simulada.

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Las actuaciones han sido puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Cambados, encargado del caso. El presunto autor deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.