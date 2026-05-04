El alumnado pontevedrés reescribe la historia del arte en clave feminista

La exposición «De Eva a Maruxa» ha puesto fin a su recorrido por los centros de enseñanza de Pontevedra después de varios meses de actividad itinerante en los institutos del municipio. La iniciativa, impulsada por el Consello Municipal da Muller Nova del Concello de Pontevedra, nació con un objetivo claro: acercar al alumnado una forma distinta de mirar la historia del arte, prestando atención tanto a la representación de las mujeres en las obras como al papel de las creadoras que durante siglos fueron relegadas a un segundo plano.

La muestra comenzó su andadura pública el 17 de junio de 2025 en el Mercado Municipal, donde permaneció hasta mediados de septiembre. A partir de entonces inició su ruta por los centros educativos, con parada inicial en el CIFP Montecelo, responsable del diseño y la producción de la exposición. En total, el proyecto ha sumado nueve meses de vida expositiva, siete de ellos dentro de los centros de enseñanza.

Uno de los rasgos más singulares de «De Eva a Maruxa» es su carácter colectivo. La exposición fue elaborada íntegramente por alumnado y profesorado de secundaria del municipio —CIFP, IES y CPR—, con la colaboración de O Garaxe Hermético, la única Escola de Banda Deseñada existente en Galicia. Los contenidos, los paneles y las propuestas didácticas fueron diseñados desde las propias comunidades educativas, convirtiendo la muestra en un proyecto compartido de investigación, creación y reflexión.

El final del itinerario no supone, sin embargo, el cierre completo de la experiencia. Cada centro conserva ahora una copia reducida de la exposición, así como los paneles y juegos elaborados por su alumnado. De este modo, el trabajo realizado permanece en los espacios educativos y podrá seguir utilizándose como recurso pedagógico. En el caso del CIFP Montecelo, sus materiales fueron cedidos al CIFP Carlos Oroza, que también participó en el proyecto elaborando los aperitivos de la inauguración con diseños inspirados en la propia muestra.

Además, algunos centros aprovecharon la estancia de la exposición para ampliar sus contenidos con nuevas actividades. El IES Sánchez Cantón, por ejemplo, reinterpretó cuadros clásicos invirtiendo los papeles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres. El IES A Xunqueira I realizó un retrato artístico de Maruxa Mallo, mientras que el IES A Xunqueira II trabajó nuevas versiones de obras de pintoras gallegas contemporáneas. Por su parte, el CPR Sagrado Corazón de Praceres creó un museo virtual centrado en mujeres protagonistas, tanto por su condición de autoras como por aparecer representadas en las piezas expuestas.

La exposición plantea un recorrido por la historia del arte que comienza con una reflexión sobre la invisibilidad de las mujeres, elaborada por el CPR Sagrado Corazón de Praceres. Esta primera aproximación se acompaña de una línea del tiempo que permite observar cómo ha evolucionado la presencia femenina en el ámbito artístico a lo largo de los siglos.

A partir de ahí, la muestra se divide en dos grandes bloques. El primero se centra en la mujer como figura representada. En él se abordan cuestiones como la visión de la mujer en el arte religioso, trabajada por el IES A Xunqueira I; los roles femeninos en las obras, analizados por el IES Sánchez Cantón; y el tratamiento del cuerpo de la mujer, estudiado por el IES Valle-Inclán.

El segundo bloque desplaza el foco hacia las mujeres como creadoras. En este apartado se incluyen paneles dedicados a artistas gallegas, tanto pioneras —rescatadas por el CIFP Montecelo— como contemporáneas, homenajeadas por el IES A Xunqueira II. El IES Torrente Ballester investigó la obra de artistas europeas, mientras que el IES Luís Seoane se ocupó de creadoras de otros continentes.

También tienen presencia otras disciplinas artísticas. El alumnado del IES Frei Martín Sarmiento rindió homenaje a fotógrafas, mientras que O Garaxe Hermético trabajó sobre la trayectoria y algunas obras destacadas de las ilustradoras gallegas Emma Ríos y Lucía Cid. Por último, el alumnado de Promoción de Igualdad de Género del CIFP A Xunqueira puso el acento en creadoras y colectivos que, a través de murales, performances y otras intervenciones feministas, han reivindicado el derecho de las mujeres artistas a ocupar el espacio público.

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Con su paso por los centros educativos, «De Eva a Maruxa» ha funcionado no solo como exposición, sino también como herramienta de aprendizaje, debate y creación. Su recorrido deja en cada comunidad educativa materiales propios y una invitación a seguir revisando la historia del arte desde una mirada más amplia, crítica e igual igualitaria.