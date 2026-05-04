La adopción nacional de menores gana peso en Pontevedra: 15 en un año y 104 en una década

La evolución de las adopciones en la provincia de Pontevedra durante la última década muestra dos tendencias diferentes. Mientras la adopción de carácter nacional mantiene una trayectoria irregular, pero con capacidad de recuperación al final del período, la adopción internacional experimenta un descenso sostenido que reduce de forma notable su presencia en el conjunto de los procesos.

Según los datos publicados hace unos días por la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de la Consellería de Política Social de la Xunta, entre 2015 y 2024 Pontevedra contabilizó 104 autos de adopción nacional. En ese mismo período, las preasignaciones de menores en adopción internacional comunicadas a la Xunta de Galicia fueron 59. Al inicio de la década, las cifras estaban más próximas, pero al cierre del período la adopción nacional se sitúa claramente por encima de la internacional.

En el caso de la adopción nacional, el máximo anual de la década se alcanzó en 2017, con 19.

Los años más afectados por la pandemia del coronavirus, 2020 y 2021, no supusieron una paralización de la adopción nacional en Pontevedra. Así, en 2020 se registraron 14 autos y en 2021, 13, cifras superiores a las de los dos ejercicios inmediatamente anteriores. El impacto parece más visible en los años posteriores: en 2022 el dato cayó hasta 2 autos, antes de recuperarse con 11 en 2023 y 15 en 2024. Este último registro, el más reciente sobre el que informa la Xunta, iguala el nivel de 2015 y confirma una recuperación al cierre del período analizado.

Por su parte, la adopción internacional siguió una trayectoria distinta. Pontevedra partía en 2015 de 17 preasignaciones, la cifra más alta de la década. A partir de ahí se produjo una caída notable: 6 en 2016, 9 en 2017 y 8 en 2018. En 2019, antes de la pandemia, el dato ya había bajado a 5, lo que indica que el retroceso de esta modalidad no comenzó exclusivamente con la crisis sanitaria, aunque esta pudo reforzar una tendencia descendente ya existente.

Durante 2020 y 2021, Pontevedra mantuvo 5 preasignaciones internacionales en cada ejercicio. La cifra no cayó respecto a 2019, pero quedó lejos de los niveles de mediados de la década. Tras la pandemia, el descenso se acentuó: 2 preasignaciones en 2022, ninguna en 2023 y 2 en 2024. En términos comparativos, la provincia pasó de 17 preasignaciones internacionales en 2015 a solo 2 en 2024.

En el conjunto de Galicia, Pontevedra mantiene además un papel relevante. En adopción nacional, la provincia acumula 216 autos entre 2010 y 2024, la cifra más alta de las cuatro provincias gallegas. En internacional, suma 320 preasignaciones en ese mismo marco temporal, solo por detrás de A Coruña, que registra 581.

Manaia, una asociación gallega de apoyo con sede en la Boa Vila Con sede en la Casa Azul de Pontevedra, Manaia, la asociación gallega de adopción y acogimiento, ofrece un punto de encuentro, de opinión, información y apoyo para todas aquellas personas que hayan realizado o estén realizando el camino de la adopción y el acogimiento desde Galicia. También tiene como propósito promover la convivencia de las niñas y niños adoptadas y acogidas y sus familias. Para iniciar un proceso de adopción, la Xunta de Galicia establece como primer paso la presentación del ofrecimiento de adopción, mediante un documento oficial distinto para la adopción nacional y para la internacional. Los formularios de ofrecimiento están disponibles en el portal de adopciones de la Xunta y también pueden obtenerse en las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social. Se requiere documentación vinculada a la situación penal, económica, laboral y patrimonial de las personas solicitantes, así como el certificado de antecedentes penales, la declaración del IRPF del último ejercicio, el certificado de empresa o la acreditación de titularidad y descripción de la vivienda. En adopción internacional, el expediente puede requerir trámites adicionales.

Una futura ley para reforzar la protección de la infancia

El análisis de los datos de adopción coincide con un momento de revisión normativa en Galicia. La Xunta ya trabaja en la elaboración de la primera Lei da Infancia e Adolescencia de Galicia, una norma que, entre otras novedades, permitirá que las familias de acogida puedan adoptar a los menores a su cargo siempre que los técnicos avalen la decisión.

La medida responde a una demanda histórica del sector y encaja en el objetivo del gobierno autonómico de seguir promoviendo el apoyo familiar como principal forma de protección de los niños y niñas de la comunidad cuando no puedan vivir con su familia de origen.

Hasta ahora, Galicia no contaba con una ley específica propia dirigida a la infancia y a la adolescencia. Las novedades y modificaciones normativas que afectaban a este ámbito se habían ido incorporando en otras leyes autonómicas, como la Lei de Apoio Familiar de 2011 o la Lei de Impulso Demográfico de 2021. El nuevo texto abordará cuestiones vinculadas a la protección, la garantía de derechos y el régimen de infracciones y sanciones en materia de infancia.

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La Xunta destaca que Galicia es la segunda comunidad autónoma con mejor ratio en apoyo familiar, con 928 familias acogedoras que atienden en sus hogares a 1.121 menores. La intención del gobierno gallego es seguir promoviendo estos programas para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer en un entorno familiar.