Acompañamiento contra el cáncer traducido en cifras

La Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra, AECC, reforzó durante 2025 su actividad en la ciudad, donde llevó a cabo un total de 4.126 intervenciones a través de sus distintos servicios gratuitos de apoyo, acompañamiento y atención integral. La cifra refleja el alcance de una labor continuada que, más allá de la asistencia puntual, busca estar presente en todas las fases de la enfermedad.

La entidad desarrolló durante el pasado año una atención cercana, centrada en mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su entorno. En la ciudad de Pontevedra, esta actividad se articuló en varias líneas de intervención. La atención psicológica, disponible durante todo el proceso de la enfermedad, sumó 750 atenciones, consolidándose como uno de los recursos clave para afrontar el impacto emocional que supone un diagnóstico de cáncer, los tratamientos, la incertidumbre o los cambios en la vida cotidiana.

Junto a este apoyo, prestó 480 atenciones sociales, orientadas a ofrecer información, asesoramiento, ayudas económicas e inserción laboral cuando la enfermedad genera dificultades añadidas en el ámbito familiar, económico o profesional. La asociación también facilitó 105 entregas de material ortoprotésico, como camas articuladas, sillas de ruedas, andadores o colchones antiescaras, recursos que permiten mejorar el cuidado, la movilidad y el bienestar de las personas enfermas en su día a día.

El voluntariado volvió a ocupar un papel central en la actividad de la asociación en Pontevedra. Durante 2025, el acompañamiento en hospitales, domicilios y a través del Carrito Solidario alcanzó las 1.884 atenciones. Este servicio representa una de las caras más visibles de la entidad, al proporcionar presencia, escucha y apoyo tanto a pacientes como a familiares en momentos de especial vulnerabilidad.

La atención especializada se completó con 241 intervenciones de logopedia, dirigidas especialmente a pacientes con cáncer de cabeza y cuello y también a sus familias, y con 666 atenciones de fisioterapia y ejercicio físico oncológico.

A nivel provincial

Aunque el balance sitúa el foco en la ciudad, la AECC mantiene una presencia activa en toda la provincia pontevedresa. En conjunto, durante 2025 se contabilizaron 26.592 intervenciones en la provincia, una cifra que muestra la dimensión territorial del trabajo que desarrolla la entidad a través de su red de profesionales, sedes locales y voluntariado. De ese total, 8.344 correspondieron a atención psicológica, 3.124 a atención social, 525 a entregas de material ortoprotésico, 11.909 a acompañamientos del voluntariado, 1.125 a logopedia y 1.565 a fisioterapia y ejercicio físico oncológico.

En paralelo a la actividad desarrollada en la ciudad de Pontevedra, la asociación realizó también 332 atenciones en residencias de personas mayores de distintos municipios de la provincia, reforzando así su presencia en espacios en los que la vulnerabilidad de los usuarios exige una atención especialmente cercana. Además, mantuvo activo el servicio Infocáncer, en el teléfono 900 100 036, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, de forma gratuita, para ofrecer información, orientación y apoyo profesional a pacientes y familiares.

La prevención del cáncer y la promoción de hábitos de vida saludables fueron otra de las grandes prioridades de la AECC en Pontevedra durante 2025. A lo largo del año, la entidad impulsó acciones informativas, charlas, talleres y campañas de sensibilización dirigidas a distintos grupos de población, con presencia en entidades, colegios e institutos. Estas actividades se centraron en la prevención del tabaquismo, la protección solar, la detección precoz, la adopción de hábitos saludables y la promoción de la actividad física.

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La investigación mantuvo igualmente un lugar destacado en la actividad de la organización. Desde la provincia de Pontevedra se destinaron en 2025 un total de 446.259 euros a proyectos de investigación oncológica. Además, se hizo entrega de la primera Ayuda Predoctoral AECC 2025, cuyo estudio se desarrollará en el Centro de Investigación Sanitaria Galicia Sur del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.