Abastecimiento
Sanxenxo renueva la traída de agua entre Major y Portonovo
La obra sustituye una conducción de fibrocemento de los años 80 y forma parte de un plan de mejoras valorado en 12 millones de euros
H.D.
Una nueva tubería de casi cuatro kilómetros reforzará el abastecimiento de agua entre Major y Portonovo y permitirá reducir las averías en una de las conducciones más antiguas de la red. La actuación, ya en marcha desde hace más de un mes, sustituye la actual canalización de fibrocemento de 125 milímetros, instalada a principios de los años 80, por otra de PVC de 250 milímetros de diámetro.
La obra cuenta con un presupuesto de 468.280 euros y busca mejorar tanto el caudal como la presión del suministro. La retirada del fibrocemento, un material en desuso y asociado a frecuentes roturas, permitirá además aumentar la fiabilidad de la red en una zona con una elevada demanda en los meses de mayor ocupación. Esta intervención forma parte del paquete de mejoras previstas en el rural de Sanxenxo, incluidas en el contrato de concesión de Espina y Delfín.
A la renovación de la conducción entre Major y Portonovo se sumarán otras dos actuaciones. La primera será una nueva tubería de 5,5 kilómetros entre los depósitos de Castro, en Vilalonga, y Padriñán. Con una inversión de 1.133.520 euros, permitirá intercambiar agua entre dos instalaciones abastecidas por cuencas distintas, la del Umia y la del Lérez. El objetivo es evitar cortes o bajadas de presión en periodos de máxima demanda y dar más margen para utilizar la cuenca con mayor disponibilidad.
La tercera mejora será la construcción de un nuevo depósito en Monte Faro, con capacidad para almacenar 5.000 metros cúbicos de agua. La actuación, presupuestada en 651.170 euros, reforzará la presión en Aios y en el resto de la parroquia de Noalla.
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