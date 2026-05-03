¿La remera del Rojo? La camiseta del Pontevedra

¿Quién podría imaginar que un argentino que creció en las gradas del Libertadores de América grita cada fin de semana como si fuese de Campolongo? ¿Quién podría imaginar que la defensa activa por el equipo de una ciudad iba a llevar a alguien con el escudo del ‘Rojo’ bajo el pecho a ser un alma habitual en Fondo Norte? ¿Qué relación pueden tener Independiente de Avellaneda y el Pontevedra? Francisco Mariuzzi Riveiro es la respuesta a todas ellas.

Nacido en Buenos Aires en el año 2000 y licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa, el joven llegó a Pontevedra por motivos académicos. Después de solicitar plaza en varios lugares de Galicia, la vida le trajo a la capital del Lérez para estudiar el Máster en Comunicación en Medios Sociales y Creación de Contenidos Digitales en el Campus Crea de la Universidade de Vigo.

Enamorado del fútbol desde la cuna («la nacionalidad no me permite otra cosa», confiesa el protagonista), Fran acudió a algún partido esta temporada y se inmiscuyó en la cultura de grada granate, hasta el punto de que, cuando le plantearon que tenía que realizar un Trabajo de Fin de Máster, decidió crear un plan de comunicación digital sobre el equipo de su actual tierra, el Pontevedra.

«Es un tema de cercanía, de pertenencia. Es un poco raro hablar de pertenencia porque yo soy argentino, pero vivo acá. Vivo aquí desde hace casi un año: me levanto, convivo con gente de Pontevedra, voy a la universidad y tengo Pasarón enfrente, literalmente. Entonces creo que es muy válido. Además, me gusta traer algo que vi desde que llegué, que es apoyar al equipo de tu ciudad. Mi papá, mi hermano y yo somos de Independiente porque nacimos en la ciudad y nos quedamos ahí. Creo que es muy lindo aportar y apoyar al equipo de tu ciudad», explica Mariuzzi sobre su elección para su proyecto del equipo granate frente a otros clubes de la provincia.

Bajo el nombre de Ar.Granate, tanto en su blog particular como en diferentes redes sociales, el universitario realiza un análisis periodístico desde una visión más emocional, introspectiva y narrativa. Esta forma de entender la comunicación corporativa de un club dista de las que tienen más presentes los datos estadísticos o las analíticas de aspectos técnico-tácticos del deporte. La elección de esta postura no busca la confrontación; simplemente cree que, desde la idiosincrasia particular o el ejemplo de los ídolos presentes o pasados, entre otras formas de llevarlo a la práctica, logra cautivar más al espectador y llegar a conformar una comunidad.

Mariuzzi explica que, a nivel comunicacional, busca con su TFM generar comunidad y comprobar si el análisis que hizo y los contenidos que propone resultan interesantes para la gente, qué repercusiones pueden tener y si logran atrapar al público. También señala que quiere ver si esos contenidos gustan y pueden llegar a más personas de fuera de Pontevedra, algo que considera importante reflejar tanto en el análisis como en el plan de comunicación.

«Independiente es un club muy grande, enorme. Sin embargo, yo nací y me crie viendo a un equipo que también pasó por situaciones difíciles. Lo vi ascender, lo vi pelear en mitad de tabla… Entonces también está el apoyar y bancar en distintas situaciones. Además de que es un club muy grande, también es el club de mi barrio o, como mínimo, de mi ciudad. Cuando llegué acá, pensé y me di cuenta de que no es que a mí me importe el palmarés que tiene un club, sino la relación que tiene con el lugar donde vivo. Creo que eso me marcó en muchas etapas de mi vida, en los deportes que practiqué, por ejemplo», aseguró Fran a la hora de explicar por qué decidió involucrarse con un club sin tanta gloria y con las vitrinas tan llenas como su equipo en Argentina.

Una reflexión soberbia sobre la defensa del valor local, al hilo de ese sentimentalismo futbolístico que busca, en la que, por paradójico que pueda parecer, alguien que creció a casi diez mil kilómetros de Pasarón fue capaz de entender mejor que muchos habitantes de A Boa Vila.

Noticias relacionadas

Ricardo Bochini y Cholo Dapena, Siareiros Granates y La Barra del Rojo, la antigua Doble Visera y el viejo Pasarón, Pontevedra y Avellaneda, el rojo y el granate. Dos formas de entender el fútbol desde la pasión por la camiseta de los abuelos, desde el éxito contado en los transistores y desde el apoyo incondicional bajo las tormentas de principios de la década de 2010. Igual no solo tienen a Fran Mariuzzi como punto de unión.