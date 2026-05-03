El PP de Pontevedra acusa a Lores de «opacidad» por no facilitar los informes técnicos del Teatro Principal

El Partido Popular de Pontevedra exigió este domingo la entrega «inmediata» de los informes técnicos para comprobar el estado del edificio del Teatro Principal, «que el gobierno municipal del BNG sigue sin facilitar más de un mes después de haber sido solicitados formalmente por escrito».

El concejal del PP Iago Acuña asegura que la caída de parte del falso techo el pasado 20 de marzo, que provocó cinco personas heridas y obligó al cierre del edificio municipal, «confirma lo que desde el PP de Pontevedra se lleva muchos años denunciando públicamente: el pésimo estado de conservación y mantenimiento de una instalación de vital importancia para la organización de eventos culturales en nuestra ciudad», afirmó.

El edil del Partido Popular recordó que su formación solicitó formalmente al gobierno local los informes de las revisiones periódicas y las catas realizadas entre los años 2020 y 2025 para conocer el estado real del inmueble y aclarar qué controles se realizaron antes del accidente.

«El alcalde y sus ocho concejales del BNG han optado por la opacidad al seguir a día de hoy sin entregar la documentación demandada por el partido con mayor representación de la corporación municipal», denuncia Acuña, para quien esta negativa de los nacionalistas a facilitar dicha información, demuestra la «falta de transparencia de a Lores y el desprecio a nuestra labor de oposición, porque la ciudadanía merece explicaciones claras después de lo ocurrido».

Desde el PP insisten en que el gobierno local tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana en los edificios municipales y que la falta de información no solo agrava la preocupación sobre el estado del Teatro, sino que también «deteriora la confianza de los ciudadanos en la gestión».

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«Pontevedra merece un alcalde que dé la cara, que informe y que asuma responsabilidades cuando toca, porque cuando falla la transparencia, también falla la confianza, y sin confianza, no hay una buena gestión posible», concluyó Acuña.