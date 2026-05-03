Poio recuperará los jardines del Pazo Besada

El Concello de Poio restaurará de forma integral los jardines del Pazo Besada a través del taller de empleo «Poio verde e sostible», que se desarrollará entre junio y marzo con la participación de 20 alumnos-trabajadores. La actuación ya cuenta con las autorizaciones sectoriales de Patrimonio y permitirá recuperar una parcela de más de 9.000 metros cuadrados, adaptándola al uso público y respetando la protección integral fijada en el PXOM.

El proyecto contempla la recuperación del trazado original de los caminos con zahorra granítica estabilizada, la corrección de pendientes y la instalación de bordes invisibles para preservar la estética histórica del recinto. También se mejorarán los accesos a los edificios con adoquín granítico y se ejecutarán obras de drenaje para evitar acumulaciones de agua.

En el ámbito vegetal, se protegerá el arbolado existente mediante anillos de respeto, especialmente en torno al Metrosideros robusta, y se incorporarán especies autóctonas adaptadas a zonas de sombra, como vinca minor, helechos o acantos. Además, se realizarán podas de formación y sanitarias, con especial atención a las camelias, para favorecer su desarrollo y floración.

La intervención incluye la creación de un efecto túnel en el bosque de bambú gigante, aprovechando ejemplares ya existentes, así como la recuperación del sendero interior y de las escaleras. También se renovará el mobiliario urbano, se instalará iluminación cálida y rasante para reforzar la seguridad y el atractivo del espacio, y se recuperará el estanque como elemento central de los jardines bajos, con nuevas zonas de descanso en su entorno.

El alcalde, Ángel Moldes, destacó que el proyecto supone un paso importante en la recuperación del patrimonio verde de Poio y permitirá adaptar un espacio emblemático para el disfrute vecinal con garantías de accesibilidad y seguridad.

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El taller «Poio verde e sostible» combinará durante nueve meses formación y trabajo en conservación y mejora de montes, prevención de incendios y recuperación de infraestructuras verdes, con el objetivo de mejorar la cualificación profesional y la inserción laboral de las personas participantes.