El nuevo muelle comercial sigue en el aire al carecer aún de autorización ambiental

La Autoridad Portuaria aún deberá aguardar para poder ejecutar uno de sus planes más ambiciosos y aguardados de los últimos años: la ampliación del nuevo muelle comercial del Puerto de Marín, un proyecto que aún carece de luz verde ambiental. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de dictar, después de once meses de tramitación, que «no tiene elementos de juicio» suficientes para autorizar la obra.

Se trata de prolongar hasta los 300 metros las instalaciones portuarias próximas a la terminal cubierta, en paralelo al paseo Alcalde Blanco de Marín, con el fin de tener capacidad para recibir mercantes de mayor tamaño y, además, para que atraquen grandes cruceros. De hecho, se ha elegido este emplazamiento para la llegada de transatlánticos por ser el punto del Puerto más cercano al corazón urbano de Marín, la plaza de España y la Alameda.

Sin embargo, el asunto sigue atascado en los despachos. A la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para conocer su contenido íntegro, fuentes técnicas señalan que una resolución de «No Elemento de Juicio» en el contexto de la Ley de evaluación ambiental «significa que el órgano ambiental no dispone de información suficiente para realizar la evaluación de impacto ambiental del proyecto o plan» por no disponer de todos los informes o por «imposibilidad de concluir» el proceso. En resumen: «el expediente se paraliza o finaliza sin una autorización ambiental positiva porque no se ha demostrado que el proyecto no causará un impacto inaceptable».

Vista general del Puerto de Marín. / FdV

Esta resolución coincide en el tiempo con otro informe del mismo ministerio que también se refiere al impacto ambiental de una obra en la ría: el dragado de la desembocadura del Lérez por parte de la Xunta. Hace unos días el Estado ordenaba a Portos de Galicia realizar nuevos análisis de los sedimentos por la presencia de hidrocarburos y metales pesados.

En el caso del Puerto de Marín también se prevén dragados, pero a mucha menor escala. Se calcula que habrá que retirar alrededor de 47.000 metros cúbicos de material del fondo portuario, pero no será depositado de nuevo en el mar sino que se utilizará como material de relleno para el nuevo muelle.

Según se describe en la documentación enviada en 2025 al ministerio, «el área de proyecto se localiza en el contorno noroeste de la Dársena Comercial del Puerto de Marín y en su canal de acceso.

La prolongación del Nuevo Muelle Comercial se realizará desde el punto en que finaliza actualmente este muelle hasta llegar a las inmediaciones de la Terminal Cubierta, generando un nuevo atraque de aproximadamente 150 metros de longitud y una superficie de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, complementando las actuaciones con el dragado de la zona vinculada al nuevo atraque y del canal de acceso, con un volumen aproximado de 45.000 metros cúbicos».

La ampliación del muelle forma parte del Plan Director del Corredor Atlántico, el conjunto de líneas ferroviarias que, en su gran mayoría, forman parte del Corredor Atlántico europeo y su objetivo es conectar los puertos de la fachada atlántica con el interior y el resto de Europa. No es un corredor lineal, sino que su forma asemeja más bien a una estrella.

Y en esa relación figura el Puerto de Marín, ya que este Corredor se diseña, más allá de la conexión ferroviaria por toda la cornisa oeste de la UE para potenciar el transporte de mercancías, pues también incluye carreteras y puertos y hasta navegación de cabotaje.

Ese Plan Director detalla tres actuaciones vinculadas a los muelles marinenses por importe de 21,5 millones de euros. El más importante y esperado es la citada ampliación del Nuevo Muelle Comercial. También figura la automatización y monitorización de la red ferroviaria interior, ya en servicio por parte de la Autoridad Portuaria.

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La prolongación es un proyecto que ya acumula años de tramitación, en especial en materia medioambiental, pero este informe estatal vuelva a dejar el asunto en el aire. La obra se planificó en su día por 12 millones de euros, que es la cifra que se refleja en el Plan Director, pero probablemente su pera ahora los 16.