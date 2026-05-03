Monte Porreiro dice adiós a su viejo pabellón y avanza hacia una transformación histórica del barrio

Monte Porreiro avanza en unas obras que marcarán un antes y un después para el barrio. Los trabajos para la construcción del nuevo pabellón ya han transformado por completo la estética de la zona. El antiguo edificio, presente hasta ahora en este entorno, ya forma parte de la historia: su estructura ha sido retirada por completo, dando paso a un amplio solar que en el futuro se convertirá en la plaza más grande del barrio.

El nuevo pabellón, diseñado por el estudio pontevedrés Uña+Amandi y adjudicado a la empresa local Construcciones Ramírez S.L., será un edificio semisoterrado, de diseño contemporáneo y con accesibilidad universal. Esta singular solución arquitectónica favorecerá un planteamiento bioclimático, garantizando una mayor estabilidad térmica y permitiendo un mantenimiento de alta calidad con un menor consumo energético.

El interior del inmueble se distribuirá en dos alturas. La planta baja albergará una pista deportiva de 1.250 metros cuadrados, gimnasio y vestuarios, mientras que en el nivel superior se ubicarán las gradas y el área administrativa.

Más allá del propio equipamiento deportivo, la intervención tendrá un importante impacto en el espacio público y en la vida cotidiana de Monte Porreiro. Sobre la cubierta del pabellón se creará una nueva plaza pública de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, concebida como un gran punto de encuentro para el conjunto de la comunidad.

Este nuevo espacio contará con una cubierta ajardinada y una gran pérgola de entre 700 y 800 metros cuadrados. La estructura incorporará paneles solares para el autoconsumo de la instalación y ofrecerá protección frente a la lluvia y sombra durante los días de calor, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre durante todo el año.

Noticias relacionadas

La financiación de estas actuaciones se enmarca en la llegada de fondos europeos FEDER a través de la estrategia EDIL, que supondrán una inversión global de más de 10 millones de euros en el barrio. A esta aportación se suman fondos propios del Concello y el protocolo firmado con la Xunta de Galicia, que prevé una contribución de 2 millones de euros para esta infraestructura.