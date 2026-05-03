Festa da Raia de Portonovo
Un homenaje entre mareas y memoria
Portonovo arropó a Juan Luis García Carballa, Peche, en la entrega de la Raia de Ouro, un reconocimiento a toda una vida de compromiso con la villa y con su gente
Portonovo vivió este domingo uno de esos actos que explican la fuerza de una villa cuando decide reconocerse en uno de los suyos. Juan Luis García Carballa, conocido por todos como Peche, recibió la Raia de Ouro, la máxima distinción de la localidad marinera, en una ceremonia celebrada en la Casa Mariñeira de Don Fernando. La lluvia dio tregua y numerosos vecinos quisieron acompañar al homenajeado, que llegó caminando entre gaitas y panderetas de los Gatiños de Portonovo, escoltado después por su familia, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el concelleiro de Cultura y Eventos, Xoán Manuel Pérez Chaves.
La música de O Cariño dos Ameneiros puso el fondo sonoro a un acto conducido por el portonovés Hugo Andrade, que repasó la vida de Peche con recuerdos, anécdotas y guiños a su paso por el Portonovo SD. El club también quiso sumarse al homenaje entregándole una camiseta con su nombre y agradeciéndole públicamente tantos años de compromiso como delegado, siempre cerca del equipo y de la gente.
El momento más emotivo llegó tras la entrega de la Raia de Ouro. Peche, fiel a su forma de ser, resumió el agradecimiento en unas pocas palabras: «Gracias, Portonovo, por esta medalla de ouro. Ata logo». El aplauso dio paso a la intervención de su nieto Miguel, que habló en nombre de la familia y definió a su abuelo como una persona marcada por el compromiso, la humildad y la pasión, agradeciéndole haber transmitido el valor del trabajo, el compañerismo y el amor por los suyos.
Telmo Martín cerró el acto reivindicando en Peche la esencia de Portonovo y el espíritu colaborador de quienes siempre están dispuestos a mejorar su villa. La entrega de la Raia de Ouro puso el broche más emotivo a la cuarta edición de «Portonovo Gastronómico-Festa da Raia», una cita que volvió a unir gastronomía, memoria y orgullo colectivo.
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