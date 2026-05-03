La futura residencia universitaria, una necesidad estratégica para el campus de Pontevedra

La construcción de una residencia de estudiantes en Pontevedra se ha situado como una de las demandas más claras en el debate sobre el futuro de la Universidade de Vigo. Las candidatas al Rectorado Belén Rubio y Carmen García Mateo coinciden en sendas declaraciones a Europa Press en identificar el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas del alumnado y señalan al campus pontevedrés como el único de la institución que carece de una residencia universitaria pública.

Esta coincidencia convierte el proyecto en algo más que una propuesta electoral, porque la residencia aparece como una necesidad estructural para un campus que aspira a consolidarse, atraer alumnado y competir en igualdad de condiciones con Vigo y Ourense. Mientras en el campus vigués existe una residencia que, según Rubio, «siempre está llena», y en Ourense se estudian fórmulas para ampliar la oferta o buscar alojamientos alternativos, Pontevedra parte de una situación más precaria: no dispone de ninguna infraestructura pública de este tipo.

Belén Rubio, actual vicerrectora de Investigación en el equipo de Manuel Reigosa, reconoce que la situación en Pontevedra es «más difícil» precisamente por esa ausencia de residencia. Su propuesta pasa por estudiar la posibilidad de construir una instalación en alguna de las parcelas ofrecidas por el Concello de Pontevedra, aprovechando, si fuese posible, instrumentos de financiación como los créditos del ICO. Carmen García Mateo también sitúa esta actuación entre sus prioridades y defiende impulsar una residencia en Pontevedra por tratarse del único campus de la UVigo sin este servicio. También se centra en otras medidas como becas para ayudar a los estudiantes que tienen que desplazarse de sus domicilios o convenios con entidades locales para encontrar soluciones habitacionales para los alumnos.

Y es que el problema de fondo no es menor. El encarecimiento de la vivienda y la escasez de alquileres asequibles afectan de lleno a los jóvenes que deben abandonar su lugar de origen para estudiar. En ese contexto, la falta de una residencia pública puede condicionar la elección de universidad o incluso impedir que determinados estudiantes accedan a la formación que desean. La residencia, por tanto, no solo tendría una función habitacional, sino también social: garantizaría más igualdad de oportunidades y permitiría que el coste del alojamiento no se convirtiese en una barrera académica.

El proyecto también tendría una lectura estratégica para la ciudad. Pontevedra lleva años reforzando su perfil universitario y la presencia de estudiantes forma parte de su actividad económica, cultural y social. Una residencia permitiría fijar alumnado durante todo el curso, dinamizar el entorno urbano y estrechar la relación entre la Universidade de Vigo y el tejido local. No se trataría únicamente de alojar estudiantes, sino de fortalecer la vida universitaria y de integrar más el campus en la ciudad.

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Además, la iniciativa encaja con otros objetivos defendidos por ambas candidatas, como la mejora de la calidad universitaria, la internacionalización, la atracción de talento y el refuerzo de los servicios al alumnado. Una universidad que aspira a ser más abierta, competitiva y conectada con la sociedad necesita también ofrecer soluciones básicas a quienes estudian en ella.