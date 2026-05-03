Una cama de la AECC de Pontevedra para volver a casa

Una cama articulada puede marcar la diferencia entre volver a casa o seguir ingresado. Una silla de ruedas permite una salida, una ducha o una visita médica sin depender de una ambulancia. Una grúa evita que una cuidadora o cuidador mayor tenga que levantar en peso a un familiar enfermo. Ese es el terreno urgente en el que trabaja el servicio gratuito de préstamo de material ortoprotésico de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra, un recurso abierto a pacientes oncológicos de toda la provincia, sin necesidad de ser socio y sin coste para las familias.

La demanda crece en este sentido, ya que solo durante 2025, la AECC realizó 525 préstamos en el conjunto de la provincia, frente a los 420 registrados en 2024, lo que supone un incremento del 25%. En este contexto, la ciudad de Pontevedra concentró 105 entregas, consolidándose como uno de los puntos relevantes dentro de la actividad asistencial de la entidad. La mayor parte de las peticiones están vinculadas a situaciones de enfermedad avanzada, cuidados paliativos o necesidades de movilidad y cuidado en el domicilio.

Las camas son uno de los recursos más demandados. Su coste hace que muchas familias no puedan comprarlas para un uso que, a veces, puede durar solo unos meses. Pero su importancia va más allá de la comodidad. «Muchas veces es un criterio de alta» advierte. «Si no hay cama, no hay alta, porque la necesitan para respirar, para estar incorporados, para no volver a ingresar».

El acceso habitual se realiza a través del teléfono gratuito 900 100 036. «Las personas llaman, pasan a los teleoperadores de Madrid y desde allí nos hacen la derivación», explica Marta Amigo Peón, trabajadora social de la entidad. A partir de ese primer contacto, el equipo pontevedrés llama a la familia o al paciente y evalúa las necesidades: material ortoprotésico, atención social, recursos disponibles, psicología, fisioterapia, logopedia, voluntariado, asesoramiento jurídico o ayuda a domicilio.

El material se destina especialmente a pacientes en estadios avanzados, fase cuatro o cuidados paliativos, aunque la asociación acompaña todo el proceso de la enfermedad. «No solo llevamos final de vida, que también; llevamos todos los estadios y también el después», subraya Amigo. En los casos más urgentes, la respuesta puede ser casi inmediata. «Intentamos que el material llegue lo más rápido posible: 24, 48 o 72 horas», señala. En el caso de las camas articuladas, la lista de espera varía por épocas, pero el objetivo es que no supere una semana.

La trabajadora social desembala un andador. / RAFA VÁZQUEZ

El catálogo disponible incluye camas articuladas con carro elevador, colchones antiescaras, grúas, sillas de ruedas, sillas de baño, sillas con orinal, cojines antiescaras, andadores, muletas, bastones y una silla oruga o salvaescaleras como las que utilizan las ambulancias. También cuentan con movilizadores para facilitar traslados, por ejemplo de una silla de ruedas a una silla de baño. «Muchas veces pensamos que el material es para el paciente, pero realmente también es para el cuidador o la cuidadora», explica la trabajadora social. «Hay personas que pesan 40 ó 50 kilos, pero si no pueden ayudar, es peso muerto».

El servicio resulta especialmente importante en familias donde quien cuida también es mayor o tiene limitaciones físicas.

La entidad dispone de la mayor parte del material en Pontevedra, aunque cuenta también con pequeños puntos de apoyo en Vigo y O Salnés. Actualmente maneja unas 128 camas articuladas, además de decenas de sillas de ruedas y andadores. «Buscamos la equidad en todos los lugares», explica Amigo. El objetivo es que una persona de una zona rural pueda recibir una silla o una cama con la misma rapidez que alguien atendido en el Hospital Provincial.

El transporte y montaje corren a cargo de la asociación. Las familias pueden recoger algunos artículos, como una silla o un andador, pero lo habitual en el caso de las camas es que se entreguen en domicilio. «Nuestro compañero la lleva, la monta y, cuando se deja de necesitar, vamos a recogerla», señala. Cada pieza se limpia, desinfecta y protege antes de volver al almacén.

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La asociación recibe donaciones de familias y empresas, una vía esencial para ampliar el banco de material. «Estamos en toda la provincia de Pontevedra y en cualquier localidad», remarca la entidad. «Muchas veces la gente tiene una problemática y no ve la solución. Ahí también estamos nosotros».