"Á beira da Lérez Up" calienta motores en Pontevedra como antesala de la gran cita de septiembre

Pontevedra acogerá el próximo 9 de mayo una jornada especial que servirá como adelanto de la quinta edición de Lérez Up. Bajo el nombre Á beira da Lérez Up, la Casa da Luz se convertirá en un espacio abierto al público en el que se podrá disfrutar de una pequeña muestra de lo que ofrecerá en septiembre el Salón del Videojuego y la Cultura Friki.

Organizada por la asociación Gaming Troop, la iniciativa nace con el objetivo de acercar el evento a la ciudadanía en un formato más reducido, cercano y familiar. La jornada combinará ocio, participación y emprendimiento en torno al mundo de los videojuegos, los juegos de mesa, el arte y la cultura alternativa. Entre sus propuestas destaca la presentación de Me importa un dedo, un juego de mesa creado por miembros de la asociación del centro juvenil La Estación.

La programación incluirá una zona de videojuego libre, un torneo de Super Smash Bros. Ultimate con inscripción previa, partidas de Magic, juegos de mesa, puestos de artistas, realidad virtual, simracing y actividades dirigidas al público infantil. Entre estas últimas, los más pequeños podrán participar pintando el cartel del evento.

La jornada se desarrollará de 11:30 a 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Los horarios detallados de cada actividad se anunciarán próximamente a través de las redes sociales de la asociación Gaming Troop y de la propia Lérez Up.

Además, entre las personas asistentes que participen en las actividades se sorteará una entrada doble para la quinta edición de Lérez Up, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Recinto Ferial de Pontevedra.

Á beira da Lérez Up contará también con la participación de artesanos, comercios locales y pequeñas asociaciones, configurando un espacio de encuentro que refuerza la conexión del evento con el tejido local y la comunidad.

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Con esta iniciativa, Lérez Up ofrecerá un primer avance del ambiente y las propuestas que la caracterizan, consolidándose como una cita en crecimiento dentro del panorama cultural de Pontevedra.