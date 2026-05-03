Análisis de los desafíos de la IA en el ámbito político y universitario

Estudiantes de cinco materias de la modalidad virtual del grado en Dirección e Xestión Pública de Pontevedra participaron durante este cuatrimestre en un proyecto de innovación docente centrado en los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la universidad y en el ámbito político e institucional. La iniciativa, coordinada por el profesor Xosé Mahou, culminó con la elaboración de dos guías de uso ético y una serie de materiales divulgativos, entre ellos infografías y vídeos, reunidos en una web (https://iadxp.wordpress.com/) presentada en un acto virtual dentro de la Semana DXP.

El proyecto implicó a alumnado de tres cursos y de las materias Ciencia Política, Xestión da Documentación Pública, Políticas Públicas, Habilidades das Administracións Públicas ay Dirección Pública dos Gobernos Locais, con la participación de los docentes Vitoria Canoura, Ignacio Fernández, Fernando Martínez y Ángela Fernández.

Según Mahou, el objetivo estratégico era fomentar el trabajo en equipo y crear comunidad entre estudiantes de la modalidad virtual. Desde el punto de vista académico, la propuesta buscó reflexionar sobre el impacto de la IA, que puede mejorar la eficiencia pública, pero también plantea dilemas éticos y democráticos. El coordinador definió el trabajo como «todo un reto».

Noticias relacionadas

La Semana DXP se completó con las Olimpíadas DXP, una jornada de pruebas deportivas en las que participa el alumnado y profesorado de la facultad. n