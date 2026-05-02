Medio ambiente
Vaipolorío celebra una jornada de limpieza junto a la Ponte do Couto
La asociación ha habilitado un tramo de sendero entre las calles Otero Pedrayo y Josefina Arruti
Pontevedra
La asociación Vaipolorío organizó este sábado una actividad de limpieza con voluntarios en el tramo del sendero recientemente abierto entre la calle Otero Pedrayo y Josefina Arruti. Se trata de una distancia de paseo que discurre también sobre la Ponte do Couto, que el colectivo pide que se recupere por su incalculable valor histórico.
La asociación Vaipolorío ha presentado telemáticamente escritos con propuestas ante el Concello de Pontevedra, Diputación provincial y Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia para la recuperación de este puente sobre el río Gafos. Se trata de una construcción medieval de origen romano que se encuentra en muy mal estado.
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