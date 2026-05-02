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Vaipolorío celebra una jornada de limpieza junto a la Ponte do Couto

La asociación ha habilitado un tramo de sendero entre las calles Otero Pedrayo y Josefina Arruti

Dos mujeres trasladan un barreño caminando por encima de la Ponte do Couto.

Dos mujeres trasladan un barreño caminando por encima de la Ponte do Couto. / GUSTAVO SANTOS

Ana López

Pontevedra

La asociación Vaipolorío organizó este sábado una actividad de limpieza con voluntarios en el tramo del sendero recientemente abierto entre la calle Otero Pedrayo y Josefina Arruti. Se trata de una distancia de paseo que discurre también sobre la Ponte do Couto, que el colectivo pide que se recupere por su incalculable valor histórico.

La asociación Vaipolorío ha presentado telemáticamente escritos con propuestas ante el Concello de Pontevedra, Diputación provincial y Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia para la recuperación de este puente sobre el río Gafos. Se trata de una construcción medieval de origen romano que se encuentra en muy mal estado.

Vaipolorío celebra una jornada de limpieza junto a la Ponte do Couto | GUSTAVO SANTOS

Limpieza en el nuevo sendero junto a la Ponte do Couto. / GUSTAVO SANTOS

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