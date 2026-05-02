El Troneira Fest enciende el mes de mayo a golpe de guitarra

Pontevedra vuelve a acoger un festival de música, el alternativo Troneira Fest, que hace que la ciudad se convierta este puente del Primero de Mayo en un punto de encuentro para los amantes del punk, el rock y el hardcore. La cita, organizada por Troneira Sociedade Cooperativa Galega en la Praza do Campo da Torre, comenzó ayer viernes y continúa hoy, por lo que todavía es posible comprar las entradas por día a 15 euros.

La primera jornada ofreció los conciertos de Patada 87, Engra, The Youths y Gli Ultimi. Para hoy sábado figuran en el cartel Clavo, Suicidas, Albert Fish, Rifle y Commando 9MM. Se trata de un cartel de sonidos contundentes que refuerza la identidad del festival y su apuesta por bandas de actitud directa y espíritu alternativo.

Ambiente en la plaza de toros, donde se celebra la cita musical. | GUSTAVO SANTOS

Con el Troneira Fest, Pontevedra abre este mayo a golpe de guitarras y confirma que la música no es solo un complemento de su programación cultural, sino una forma de ocupar la calle y de construir comunidad. De hecho, el pasado fin de semana tuvo lugar el Galegote Rock, pensado para las bandas que cantan en gallego.

Noticias relacionadas

El arranque del Troneira funciona también como síntoma de una temporada intensa. Pontevedra encara los próximos meses con más de cien artistas y varios festivales repartidos por distintos espacios, una agenda que confirma el peso de la música como motor cultural, social y también económico. Al Troneira se suman otras citas como el Surfing the Lérez y el Bigsound, en junio, y el Rio Verbena Fest en el mes de agosto.