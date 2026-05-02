La ruta de Nantes a Padriñán refuerza su seguridad

Los caminantes que recorren el sendero azul Con da Romaiña-Con da Ventureira ganarán seguridad en los tramos en los que la ruta comparte espacio con el tráfico rodado. La intervención prevista actuará sobre la carretera provincial con una reducción del ancho del carril, el pintado de una banda peatonal azul dentro del arcén, la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora y la creación de un nuevo paso de peatones.

La actuación se completa con trabajos en los viales municipales incluidos en el recorrido. En estos puntos se llevarán a cabo tareas de acondicionamiento, desbroce en los tramos que lo necesiten y colocación de paneles explicativos para facilitar el uso de la ruta y mejorar la información disponible para los usuarios.

El sendero Con da Romaiña-Con da Ventureira tiene una longitud de 3.985 metros y discurre entre las parroquias de Nantes y Padriñán. El itinerario parte del río Besada, en el entorno del parque empresarial de Nantes, y continúa por el Con da Romaiña y el Pazo de la Maza antes de finalizar en el Con da Ventureira.

La ruta queda, además, a escasa distancia de la dos Carballos de Aldariz, con la que podría enlazar para sumar cerca de diez kilómetros de recorrido por el interior del municipio.

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Con este itinerario son tres los senderos interiores de Sanxenxo que cuentan con este distintivo de calidad, junto al del río Pintillón, en Dorrón, y la ruta dos Carballos de Aldariz. La red se completa con seis recorridos litorales, entre ellos los de Areas-Punta Festiñanzo, Canelas-Punta Cabicastro, Montalvo-Major, Paxariñas-Montalvo, Sanxenxo-Portonovo y el sendero mágico de A Lanzada.