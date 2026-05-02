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Monte Faro debate sobre su futuro en una asamblea vecinal

Hugo de Dios

Sanxenxo

El futuro de Monte Faro centrará una asamblea extraordinaria convocada por la Asociación Fulgor do Monte Faro para hoy, 2 de mayo, en la Casa Cultural Forestal de As Canteiras, en Noalla, en el municipio de Sanxenxo.

La reunión, prevista a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda, abordará la situación de los sectores SU13 y SU14 del PXOM de Sanxenxo, el desarrollo urbanístico previsto, la gestión forestal y la correcta referenciación catastral de las parcelas.

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La entidad defiende abrir un proceso de debate entre propietarios y vecinos para decidir «colectivamente el futuro de Monte Faro».

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