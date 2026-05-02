Monte Faro debate sobre su futuro en una asamblea vecinal

El futuro de Monte Faro centrará una asamblea extraordinaria convocada por la Asociación Fulgor do Monte Faro para hoy, 2 de mayo, en la Casa Cultural Forestal de As Canteiras, en Noalla, en el municipio de Sanxenxo.

La reunión, prevista a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda, abordará la situación de los sectores SU13 y SU14 del PXOM de Sanxenxo, el desarrollo urbanístico previsto, la gestión forestal y la correcta referenciación catastral de las parcelas.

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La entidad defiende abrir un proceso de debate entre propietarios y vecinos para decidir «colectivamente el futuro de Monte Faro».