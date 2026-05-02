Marín, capital mundial del boxeo

Marín vivió este viernes el arranque oficial de la competición del V Open Villa de Marín, una cita que reune a más de setecientos participantes y que se consolida como el mayor evento de boxeo celebrado hasta la fecha en España. El torneo, organizado por el Team Thunder, se desarrolla en las instalaciones del colegio SEI San Narciso, donde la actividad comenzó ayer desde primera hora con el pesaje y continuó con una intensa jornada de combates.

El campeonato alcanza en esta quinta edición una dimensión inédita, tanto por el volumen de inscritos como por la complejidad organizativa que supone coordinar durante varios días a deportistas, técnicos, clubes y acompañantes. La prueba vuelve a situar a Marín en el centro del boxeo nacional y confirma el crecimiento de un evento que nació con un formato mucho más reducido.

Dos de las mujeres que compitieron ayer. / Gustavo Santos

El Open refuerza además su carácter internacional con la presencia de delegaciones procedentes de numerosos países. A los boxeadores nacionales y de países próximos como Portugal y Francia se suman deportistas llegados de Chile, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y Holanda, este último con una expedición de más de 40 personas.

La competición oficial arrancó con una sesión de mañana y otra de tarde, después del pesaje programado a las 07.30 horas. La organización había previsto una jornada inaugural de gran volumen, con combates repartidos de forma simultánea en varios rings, en una cita marcada por el ritmo competitivo y la respuesta de los clubes.

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El programa continúa hoy sábado con el mismo formato: pesaje a las 07.30 horas, sesión de mañana desde las 10.00 horas, descanso para comer entre las 14.00 y las 15.00 horas, y sesión de tarde desde las 15.00 horas hasta el final de la jornada. La ceremonia de entrega de premios está prevista para las seis de la tarde.