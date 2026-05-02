Un gol anulado a Compa en el 89 priva al Pontevedra de llevarse los tres puntos en Ferrol (0-0)

El Pontevedra CF dejó escapar dos puntos en A Malata en un derbi gallego marcado por la lluvia, el penalti fallado por Tejera y un gol anulado a Compa en la recta final del encuentro. Los granates, acompañados por más de cuatrocientos aficionados, resistieron el dominio inicial del Racing de Ferrol y acabaron rozando la victoria en un duelo correspondiente a la jornada 35.

El encuentro comenzó como se esperaba: bajo una intensa lluvia. Sin embargo, el agua no fue quien de frenar ni el juego ni el alma de los más de cuatrocientos aficionados granates que se desplazaron hasta el Estadio de A Malata para acompañar al Pontevedra CF en el derbi gallego ante el Racing de Ferrol.

Tras el pitido inicial, los locales se hicieron rápidamente con el control del partido. Con Alain incrustado entre los centrales —a veces como líbero y en ocasiones por el perfil izquierdo—, Rubén Domínguez reforzó la zaga lerezana a sabiendas del poderío aéreo del Racing.

Precisamente esa fue la cualidad que acabaría beneficiando al cuadro ferrolano. Corría el minuto 18 de encuentro cuando Montoro decidió agarrar la camiseta de Chema Rodríguez, acción que el colegiado del choque, Francisco García, decretó como penalti. Después de la solicitud del FVS del técnico visitante, García ratificó su veredicto —lo que supuso la novena pena máxima en trece partidos del árbitro asturiano— y Tejera se dirigió al punto fatídico.

Para desgracia de los ferrolanos, el futbolista catalán chutó fuera y el Pontevedra seguía dentro de la contienda. Pese al fallo, el Racing de Ferrol fue muy superior durante la primera media hora de juego, a través de posesiones largas y recuperaciones constantes propiciadas por la presión alta.

Los de Domínguez mejoraron en la recta final —coincidiendo con una pequeña tregua meteorológica— y Yelko Pino tuvo en sus botas el 0-1 justo antes de irse a los vestuarios. Sin embargo, Lucas Díaz voló para evitar el primer tanto granate tras una falta desde la frontal botada por el ‘10’ del Pontevedra.

Los segundos 45 minutos se igualaron mucho más que en el primer asalto. Racing y Pontevedra equipararon sus pretensiones para llevarse los tres puntos del duelo correspondiente a la jornada 35. Tanto Fernández Romo como Domínguez fueron realizando varios cambios durante el transcurso del encuentro, pero ninguno de los dos fue capaz de agitar lo suficiente el choque para desequilibrar la balanza.

En la recta final ambos se animaron algo más. De hecho, en el limbo del tiempo reglamentario, una carambola tras un remate inicial de Ballardo, otro de Alberto Gil y, finalmente, tras el segundo rechace, Compa abría la lata para el Pontevedra.

Pero, de nuevo, como a lo largo de todo el partido, el colegiado Francisco García se llevó el protagonismo y se dirigió a la pantalla del FVS para revisar la acción del gol. El árbitro asturiano optó por anular el gol granate por una falta de Luisao en el inicio de la jugada.

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En el descuento se jugó entre poco y menos. Faltas, protestas y expulsiones en ambos banquillos ralentizaron el ritmo de un encuentro que murió con el resultado con el que arrancó a las 16.15 horas en A Malata, repartiendo un punto para cada equipo en el derbi gallego entre Racing de Ferrol y Pontevedra CF.