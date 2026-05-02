El dispositivo para La Vuelta Femenina se exhibe en Pontevedra

La plaza del Concello de Pontevedra acogió ayer por la tarde la presentación del dispositivo de la Guardia Civil encargado de garantizar la seguridad durante La Vuelta Ciclista Femenina, que comenzará mañana, domingo, en Marín.

El acto, organizado por la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno, permitió mostrar al público los medios y efectivos que participarán en el control de la carrera a lo largo de su recorrido. La exhibición contó con la presencia de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial, especializada en la protección de pruebas deportivas en carretera.

Durante la presentación intervinieron el general jefe de Operaciones y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Posteriormente, la capitán jefa de la UMSV ofreció una explicación operativa sobre el trabajo que desarrollará la unidad durante la competición.

Uno de los puntos centrales de la exhibición fue la explicación técnica de las motocicletas que se emplearán en el dispositivo. Estos vehículos resultan fundamentales para acompañar a la carrera, ordenar la circulación, anticipar incidencias y garantizar la seguridad tanto de las ciclistas como del resto de usuarios de la vía.

La UMSV está integrada por 45 guardias civiles de la Agrupación de Tráfico, entre ellos 15 mujeres. Sus componentes cuentan con formación específica y experiencia en el control de pruebas ciclistas y otros eventos deportivos que discurren por carreteras abiertas al tráfico.

Noticias relacionadas

La Vuelta Femenina partirá este domingo, 3 de mayo, desde Marín y finalizará el 9 de mayo en L’Angliru, en Asturias. A lo largo de varias etapas, el dispositivo de seguridad tendrá un papel clave para asegurar el desarrollo normal de una competición que recorrerá numerosas vías con circulación abierta.