Detenido por vender droga en la calle pese a tener una condena suspendida hasta 2027

La Policía Local detuvo a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, después de sorprenderlo realizando una venta en plena vía pública. La intervención se saldó con la incautación de varias dosis de una sustancia estupefaciente, dinero en efectivo y el arresto del supuesto vendedor.

Los hechos se iniciaron en la tarde del pasado 16 de abril, alrededor de las 20.45 horas, en la avenida Manuel del Palacio. La actuación formaba parte de un dispositivo de vigilancia y prevención activado por la Policía Local tras las quejas de vecinos de la zona, que habían alertado de un posible punto de menudeo de drogas.

Durante el operativo, los agentes observaron a una persona en actitud sospechosa, visiblemente nerviosa y pendiente de su teléfono móvil mientras esperaba en la calle. Minutos después, llegó al lugar un turismo de gama alta conducido por un hombre conocido por la policía por intervenciones anteriores relacionadas con el tráfico de drogas.

La persona que aguardaba se subió al vehículo y, según la Policía Local, los agentes presenciaron un intercambio entre el conductor y el acompañante. Poco después, el coche se detuvo para que el copiloto bajase, momento en el que fue interceptado por los agentes. En el registro se le intervino un envoltorio con una sustancia pulverulenta blanca, supuestamente cocaína, por lo que se levantó la correspondiente acta de intervención de drogas.

Al día siguiente, la Policía Local localizó e interceptó al presunto vendedor cuando circulaba en su vehículo. En el momento de la detención, llevaba cuatro envoltorios adicionales con una sustancia de características similares y 290 euros en efectivo.

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El detenido ya había sido condenado anteriormente a más de cuatro años de prisión y se encontraba con la pena suspendida hasta 2027, con la condición de no delinquir. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad competente.