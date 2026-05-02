Robo
Detenido tras intentar robar un coche en plena retención en Echegaray
El sospechoso abrió el vehículo, ordenó al joven que saliera y llegó a darle una bofetada antes de ser reducido
Pontevedra
Un hombre fue detenido tras intentar robar un coche parado en una retención en la calle Echegaray de Pontevedra y agredir al joven que lo conducía. Los hechos ocurrieron el 25 de abril, sobre las 21.45 horas, cuando el sospechoso caminaba por la vía intentando abrir vehículos detenidos por el tráfico. Al llegar al turismo de la víctima, abrió la puerta del acompañante y le ordenó que saliera porque se lo iba a llevar. Después intentó sacarlo a la fuerza y le dio una bofetada. El joven pidió auxilio y fue reducido hasta la llegada de la Policía Local.
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