Detenido en Pontevedra un hombre de 71 años por presunta violencia de género

La Policía Local de Pontevedra detuvo a un hombre de 71 años por un presunto delito de violencia de género tras la denuncia de su pareja, una mujer de 41 años que relató amenazas, control psicológico y episodios de violencia física. La intervención se produjo de madrugada, alrededor de la 01.20 horas del miércoles 22 de abril, después de que los agentes fueran alertados de que un hombre estaba amenazando a su pareja en una vivienda de la ciudad.

Según la víctima, la relación se había deteriorado en los últimos dos años por el carácter «extremadamente controlador» del detenido, al que atribuyó prohibiciones para salir con amistades, apertura de correspondencia y amenazas de echarla de casa junto a sus hijos. La mujer también relató empujones, zarandeos y un puñetazo contra la pared junto a su cara. Una testigo corroboró ante los agentes la versión de la víctima. El hombre fue puesto a disposición judicial.