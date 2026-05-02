Un curso gratuito enseñará en Poio a crear textos, imágenes y vídeos con IA

Aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para crear textos, imágenes, vídeos o ideas originales será el objetivo del nuevo curso gratuito que se impartirá en Poio durante el mes de junio. La formación está abierta a personas de entre 18 y 59 años y se celebrará en la Aula CeMIT de Combarro los días 2, 4, 9 y 11 de junio, en horario de 16.30 a 19.30 horas.

El programa busca acercar estas aplicaciones a la ciudadanía y facilitar su uso. El alumnado trabajará con recursos de IA orientados a la redacción de contenidos, el diseño de imágenes, la creación audiovisual y la generación de propuestas en cuestión de minutos. También se abordará su utilidad para optimizar procesos, apoyar la toma de decisiones, mejorar la marca personal e identificar nuevas oportunidades laborales o de negocio.

Noticias relacionadas

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de mayo y podrán formalizarse en las oficinas municipales, en la propia Aula CeMIT o a través del teléfono 986 770 001, en las extensiones 1222 y 1321. Las plazas son limitadas y tendrán prioridad las personas empadronadas en Poio.La oferta formativa de mayo incluye además cursos gratuitos de iniciación a la informática, procesador de textos, hojas de cálculo, manejo del smartphone y tableta, así como aula abierta con cita previa.