El colegio Aurelio Marcelino Rey García será rehabilitado por casi 1,1 millones

El Centro Público Integrado Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis será sometido a una rehabilitación integral por cerca de 1,1 millones de euros. La actuación, ya adjudicada a la empresa Construcciones y Obras Taboada Ramos, tendrá un plazo de ejecución de nueve meses desde el inicio de los trabajos.

La obra busca mejorar de forma notable la eficiencia energética del edificio. Según las previsiones incluidas en el proyecto, la intervención permitirá reducir un 57,6% el consumo de energía y un 61,4% las emisiones de CO₂. Para conseguirlo, se renovarán 1.869 metros cuadrados de cubierta con panel sándwich y lana de roca, además de sustituirse canalones y bajantes. También se cambiará el material de la cubierta del patio posterior y se saneará su estructura.

Los trabajos incluyen el aislamiento de las fachadas mediante inyección en cámara en el edificio original y en el comedor, con perlas expandidas EPS, y la aplicación de sistema SATE en la zona ampliada del centro. En total, se actuará sobre 2.097 metros cuadrados. Además, se sustituirán 130 ventanas y 11 puertas por carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo, acústico y de seguridad. También se renovarán persianas y cajas de persiana.

La reforma alcanzará el interior del colegio, con la instalación de 515 luminarias LED y focos exteriores, el cambio del pavimento vinílico en las aulas de Infantil y la sustitución de falsos techos en la antigua vivienda del conserje y en el comedor.

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Esta actuación forma parte de las primeras 16 obras previstas este año en centros educativos gallegos, ya adjudicadas por más de 16 millones.