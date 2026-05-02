Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras frente al cambio climáticoNegocio Redondo en AP-9Alcalde franquista de CangasSoldados de EE UU en AlemaniaElecciones Uvigo: Carmen García MateoGalicia llora a Gabi Ben Modo⚽ Entrevista a Álvaro Núñez
instagramlinkedin

Festival

El Armadiña Rock refuerza su cartel de este verano con cinco nuevas bandas

Hugo de Dios

Poio

Cinco nuevas bandas se suman al Armadiña Rock 2026, que se celebrará en Combarro los días 3, 4 y 5 de julio. Monoulious DOP, Balkan Bomba, Collón de Lola, Rager y Terapia de Grupo amplían un cartel en el que ya figuraban Ruxe Ruxe, Noite Fechada, Lisdexia y Bule.

La programación combinará rock, funk, ska-punk, electrónica, pop-rock y rumba, con actuaciones tanto en el escenario principal de la Praza da Chousa como en distintos espacios del casco histórico. La organización defiende que busca «una experiencia transversal que una la calidad musical con el valor patrimonial de Combarro».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents