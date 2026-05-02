Festival
El Armadiña Rock refuerza su cartel de este verano con cinco nuevas bandas
Poio
Cinco nuevas bandas se suman al Armadiña Rock 2026, que se celebrará en Combarro los días 3, 4 y 5 de julio. Monoulious DOP, Balkan Bomba, Collón de Lola, Rager y Terapia de Grupo amplían un cartel en el que ya figuraban Ruxe Ruxe, Noite Fechada, Lisdexia y Bule.
La programación combinará rock, funk, ska-punk, electrónica, pop-rock y rumba, con actuaciones tanto en el escenario principal de la Praza da Chousa como en distintos espacios del casco histórico. La organización defiende que busca «una experiencia transversal que una la calidad musical con el valor patrimonial de Combarro».
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