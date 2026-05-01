Una rotura de agua inunda garajes y deja sin luz a viviendas en Benito Corbal, en Pontevedra

Una rotura de agua en Benito Corbal, a la altura del número 49 y junto al Gadis, provocó este viernes una importante salida de caudal que afectó a la red eléctrica de la zona, anegó parte de los garajes de Blanco Porto 1 y obligó a cortar de forma provisional varias calles del entorno durante la noche.

La avería se produjo en una arqueta y el agua alcanzó el transformador situado en la esquina de Benito Corbal con Blanco Porto, que resultó dañado. Según la información trasladada sobre la incidencia, la entrada de agua en la zona del transformador provocó pequeñas explosiones en la instalación eléctrica y causó la rotura de una pared divisoria en el garaje -1 del edificio afectado.

La acumulación de agua también dejó sin suministro eléctrico parte del alumbrado público y viviendas próximas. Para mantener el servicio en los inmuebles afectados, Elecnor instaló un generador portátil mientras se trabajaba en la reparación de la incidencia y en la sustitución provisional de la zona dañada del transformador.

La entrada del supermercado colindante. / Rafa Vázquez / FDV

Como medida de seguridad, se procedió al corte provisional de la circulación en Cobian Areal y José Millán durante la noche. En la zona se colocaron vallas de protección y operarios trabajaron en el entorno del supermercado y de los accesos afectados por la entrada de agua.

El PP exige explicaciones a Lores

El suceso provocó también la reacción del Partido Popular de Pontevedra. Su presidente local y portavoz municipal, Rafa Domínguez, exigió la comparecencia inmediata del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, para que explique lo ocurrido y las medidas que adoptará el gobierno local tras la avería.

Domínguez responsabilizó al regidor de la «falta de inversión» en la mejora de la red de saneamiento del centro urbano y aseguró que el PP lleva años denunciando que se encuentra en una situación «de absoluto desastre». El portavoz popular reclamó saber «qué ha causado la rotura de una tubería», «por qué no se ha frenado a tiempo» y «por qué son cada vez más frecuentes los episodios de inundaciones en la ciudad».

Los garajes también se vieron afectados. / Rafa Vázquez / FDV

Desde el PP municipal advirtieron además del «deterioro progresivo» de las redes de abastecimiento y saneamiento, que, según Domínguez, tiene «consecuencias graves para la ciudadanía». En este sentido, el líder popular recordó otros episodios de anegamientos registrados durante el invierno, especialmente en Fernando Olmedo y en O Santo, en Lourizán, y pidió medidas urgentes para evitar que se repitan situaciones similares.

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Las imágenes tomadas en el lugar muestran la zona perimetrada en Benito Corbal, vehículos de intervención y el interior de los garajes y del supermercado con restos de agua y barro tras la avería.