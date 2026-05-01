Pontevedra refuerza la prevención del alzhéimer con talleres en doce parroquias

La Concellería de Benestar Social del Concello de Pontevedra y Afapo (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Pontevedra) ponen en marcha una nueva edición de los talleres de estimulación cognitiva y prevención del alzhéimer, una iniciativa orientada a promover el envejecimiento activo, favorecer la socialización de las personas mayores y facilitar la detección temprana de deterioros cognitivos.

El programa fue presentado este jueves por la concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, y por el presidente de Afapo, José Manuel Fontenla. La actividad llegará a doce parroquias y barrios del municipio y se desarrollará en locales sociales, con especial atención al rural pontevedrés.

Gulías subrayó que estos obradoiros tienen una doble finalidad. Por un lado, funcionan como un espacio de encuentro para personas mayores, especialmente para aquellas que viven solas o que tienen más dificultades para salir de casa. Por otro, incorporan un componente técnico centrado en la prevención y en la detección precoz del alzhéimer y otras demencias.

La concelleira explicó que la iniciativa complementa otras actividades impulsadas por la Concellería, como los cursos de memoria, pero va «un paso más allá» al introducir una perspectiva más especializada. El objetivo es trabajar capacidades cognitivas y observar señales que puedan indicar un posible deterioro, de manera que las familias puedan ser orientadas y, si es necesario, derivadas hacia los recursos adecuados.

Los talleres están dirigidos a personas mayores de 55 años que no tengan diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa. Según los datos actuales del padrón municipal, en Pontevedra viven 32.188 personas mayores de 55 años, lo que representa el 37,7 % de la población. De ellas, 19.538 tienen más de 65 años. Este perfil demográfico refuerza, según el Concello, la necesidad de promover actividades que ayuden a mantener la autonomía y la salud cognitiva.

El nuevo curso tendrá una duración de cinco meses y se organizará en dos etapas. La primera se desarrollará durante mayo y junio, y la segunda tendrá lugar en septiembre, octubre y noviembre. En total se impartirán catorce talleres en doce parroquias y barrios: Lourizán, con dos grupos; Mourente; Marcón; Salcedo; Tomeza; Verducido, también con dos grupos; Santa María de Xeve; Santo André de Xeve; Alba, en Reiriz; Campañó; Cerponzóns; y el barrio de O Burgo.

En esta edición hay 165 personas inscritas, aunque la actividad permanece abierta a nuevas incorporaciones. Las sesiones estarán coordinadas por profesionales del ámbito social y psicológico, concretamente por una trabajadora social y una psicóloga, que realizarán una valoración de las personas participantes y un seguimiento de la actividad.

La metodología combina dinámicas de grupo con ejercicios colectivos e individuales. En las sesiones se trabajan áreas como la memoria, el lenguaje, la escritura, el cálculo, la atención y las funciones ejecutivas. También se fomenta la participación oral, el trabajo en equipo, la cohesión del grupo y la sociabilidad, de forma que los obradoiros cumplen tanto una función preventiva como comunitaria.

Desde Afapo, José Manuel Fontenla destacó la importancia de mantener este tipo de programas. La asociación recuerda que, aunque no está demostrado que el Alzheimer pueda evitarse completamente, sí existen actividades que pueden ayudar a retrasar la aparición de la enfermedad o a frenar la evolución del deterioro cognitivo. Entre ellas, señaló la estimulación cognitiva como una herramienta relevante, sobre todo cuando se combina con relación social, reminiscencia o ejercicio físico.

El presidente de Afapo incidió también en el valor de la detección temprana. Según indicó, en los talleres desarrollados el año pasado se detectaron cuatro casos de Alzheimer. Esa identificación permitió informar a las familias y activar los protocolos correspondientes, facilitando una intervención más precoz y el acceso a recursos para mejorar la calidad de vida.

Afapo aportó datos sobre la situación demográfica y sanitaria de Pontevedra. Según las cifras expuestas, en 2024 la ciudad contaba con alrededor de 83.000 habitantes, de los cuales cerca de 19.000 eran mayores de 65 años. La prevalencia de enfermedades neurodegenerativas se situaba en torno a 1.800 personas diagnosticadas, aunque la entidad advierte de que probablemente existen más casos no detectados.

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Estas cifras equivalen aproximadamente al 2 % de la población total y al 8,7 % de la población mayor de 65 años.