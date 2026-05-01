Muere Gabi Ben Modo, símbolo del Teucro y referente del balonmano gallego

El balonmano gallego despide este viernes a una de sus figuras más recordadas. Gabi Ben Modo, considerado durante años uno de los grandes pivotes ofensivos del balonmano español, ha fallecido a los 58 años, dejando un profundo pesar en Pontevedra y en el entorno de la Sociedad Deportiva Teucro, club al que estuvo unido en varias etapas de su vida deportiva y profesional.

José Gabriel Ben Modo, nacido en Malabo el 22 de abril de 1968, desarrolló buena parte de su carrera en Galicia y se convirtió en uno de los nombres propios de una generación que elevó al Teucro a la élite nacional. Su perfil como jugador, especialmente en la posición de pivote, lo convirtió en una referencia por su capacidad ofensiva, su presencia en los seis metros y su influencia en el juego interior.

Su relación con el club azul fue especialmente intensa. Ben Modo formó parte del Teucro entre 1990 y 1997, una etapa que coincidió con algunos de los mejores años de la entidad pontevedresa. Aquella década consolidó al equipo entre los nombres importantes del balonmano estatal, con hitos como el cuarto puesto liguero de la temporada 1994-95 y el estreno europeo en la Copa EHF.

Antes de regresar a Pontevedra, el jugador se había formado en el Colegio Atlántico y también pasó por el Sagrado Corazón. Su salto a la élite llegó con el Puleva Maristas de Málaga, desde donde volvió al Teucro en 1990. Más adelante también defendió las camisetas del Chapela, en Liga Asobal, y de la Academia Octavio, dos clubes igualmente vinculados a la historia del balonmano gallego.

En 2002 regresó al Teucro para una última etapa como jugador, recibida con especial entusiasmo por la afición pontevedresa. Tras colgar las zapatillas, continuó vinculado a la entidad como gerente, prolongando así una relación que iba mucho más allá de la pista.

Reacciones

La noticia de su muerte ha provocado numerosas muestras de consternación en el deporte pontevedrés. Para varias generaciones de aficionados, Gabi Ben Modo representó una época de ambición, competitividad y orgullo local, la de un Teucro capaz de mirar de frente a los grandes equipos del balonmano español. Su nombre queda asociado a una manera de entender el juego desde la inteligencia en el área, la eficacia cerca de portería y el carácter competitivo.

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El cuerpo sin vida de Ben Modo se encuentra en el tanatorio do Barbanza, en Ribeira, donde está previsto que se celebre el funeral el lunes.