Luz verde a las catas arqueológicas para rehabilitar un edificio histórico de Pontevedra que permanece desde hace años en ruinas

La Xunta de Goberno local ha dado luz verde al primer paso para la recuperación de uno de los inmuebles más deteriorados del casco histórico pontevedrés. El ejecutivo municipal aprobó en su sesión de ayer la concesión de licencia para llevar a cabo catas arqueológicas previas a la rehabilitación del número 15 de la calle Soportais, situado en el entorno de la céntrica plaza de Curros Enríquez.

Se trata del edificio anexo a la farmacia, vinculado históricamente a la familia Varela, que acumula décadas en estado de ruina. La intervención técnica, indispensable por el alto valor patrimonial de la zona, cuenta con un plazo estipulado de tres meses para el inicio de los trabajos, un periodo de interrupción idéntico y seis meses para su completa ejecución.

Esta tramitación supone el movimiento inicial ineludible antes de poder conocer el proyecto de reforma definitivo para devolver el uso a este espacio.

En el apartado urbanístico, la junta también incluyó la desestimación de la licencia solicitada para el emblemático bar Carabela, en la plaza de A Ferrería. La concejala Eva Vilaverde recordó que «se hizo una obra allí sin licencia» y se presentó una documentación para pedir la legalización de esos trabajos.

«Lo que se traslada en el expediente es que la documentación que se presentó no se corresponde con la realidad de las obras», señaló la concejala, de modo que el Concello de Pontevedra constata toda una serie de discrepancias entre los documentos que no coinciden «ni en lo que se hizo, ni la disposición, ni los usos, ni las superficies, ni nada», resumió la edil.

Como resultado, la petición se deniega. «No deja de ser una aviso para que hagan las cosas bien, simplemente», subrayó. «Si ahora con esta denegación de licencia, donde se le explica toda la discrepancia y todo lo que no coincide, presentan bien la documentación», se podrán regularizar las obras.

En caso de que estas exigencias del Concello no se cumpliesen, el tema pasaría a ser gestionado por Disciplina Urbanística.

Por otra parte, la administración municipal ha dado trámite a una solicitud formulada por la Universidade de Vigo para proceder a la homogeneización de la ficha del catálogo patrimonial correspondiente a la Facultade de Belas Artes. Este ajuste obedece a la necesidad de adaptar la calificación del antiguo cuartel de San Fernando a los cambios introducidos recientemente en la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.

El nuevo contrato que licita el Concello por 11,5 millones garantiza la limpieza diaria durante cuatro años de un centenar de recintos de uso público

El objetivo de esta maniobra es regularizar la situación legal de las instalaciones, si bien la resolución definitiva del expediente dependerá en última instancia de la Consellería de Cultura.

El principal acuerdo de carácter económico ratificado ha sido el inicio del expediente de contratación del nuevo servicio de limpieza, suministro de material y tratamiento de plagas en las dependencias municipales. La envergadura de esta licitación la convierte en una de las más cuantiosas, con un presupuesto que asciende a 11.509.928 euros (IVA incluido) para un periodo de cuatro años de prestación de servicio, con la posibilidad de sumar una prórroga de doce meses adicionales.

El contrato busca garantizar el mantenimiento diario de un centenar de recintos de uso público.

Para optimizar la gestión, el servicio saldrá a concurso dividido en dos lotes diferenciados. El primer paquete se destinará al aseo de 58 edificios administrativos y locales sociales repartidos por todo el término municipal. Este lote contará con una consignación de 986.000 euros anuales, lo que supondrá un desembolso de 3,9 millones al término del mandato.

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El segundo bloque de adjudicación concentra el mayor peso presupuestario al incluir los centros educativos y las instalaciones deportivas, sumando 42 recintos. Mantener la salubridad en estas dotaciones requerirá una inversión de casi 1,9 millones de euros al año, alcanzando los 7,5 millones de euros a la finalización del contrato cuatrienal. De este servicio quedará excluido expresamente el tratamiento y la limpieza del mobiliario interior.