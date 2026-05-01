Licitada por 3,5 millones la reforma de Príncipe Felipe

El Centro Infantil Príncipe Felipe afronta una reforma de 3,5 millones de euros para mejorar su eficiencia energética, resolver problemas de filtraciones y modernizar unas instalaciones que prestan servicio a menores y familias en Pontevedra. La Diputación acaba de aprobar el expediente de contratación de las obras, uno de los pasos previos a la licitación de la actuación.

La intervención se centrará en un edificio que reúne varios usos dentro del complejo provincial: el centro de acogimiento para menores de 0 a 8 años, la escuela infantil de 0 a 3 años, el local social de la Asociación Alba y servicios comunes como la cocina, el comedor general y la enfermería. El complejo Príncipe Felipe está concebido como una institución educativa y social orientada a la atención de niños y jóvenes en situación de riesgo o exclusión social.

El proyecto prevé la renovación completa de las fachadas, que serán sustituidas por una envolvente más eficiente, con fachada ventilada y nuevos aislamientos. También se cambiarán las carpinterías exteriores por ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, medidas dirigidas a mejorar el aislamiento, reducir pérdidas energéticas y elevar el confort interior del edificio.

Las obras actuarán además sobre las cubiertas y los patios para reparar la impermeabilización y el sistema de evacuación de aguas, con el objetivo de acabar con los problemas de filtraciones y humedades. La reforma incluye también mejoras en la iluminación, en las zonas exteriores y en el área de juegos infantiles, que será adaptada al uso diario del centro.

La accesibilidad será otro de los ejes de la actuación. El proyecto contempla la construcción de nuevas rampas para facilitar un acceso más cómodo y seguro tanto al edificio como a los espacios exteriores. La mejora de los recorridos se suma a la renovación energética de un inmueble construido hace décadas y que arrastra deficiencias térmicas y de habitabilidad señaladas en informes técnicos previos.

El presidente provincial, Luis López, defendió que la obra permitirá «garantizar que los niños y niñas cuenten con un espacio más moderno, eficiente y adaptado a sus necesidades». La actuación forma parte de una línea de inversiones destinada a actualizar las instalaciones del Príncipe Felipe, que sigue siendo uno de los principales recursos públicos de atención social y educativa de la provincia.

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La reforma llega después de que el proyecto recibiese impulso administrativo en los últimos meses, con una inversión en torno a 3,5 millones de euros para transformar el Centro Infantil en un edificio más sostenible y accesible. La actuación cuenta además con licencia municipal y un plazo de ejecución previsto de catorce meses.