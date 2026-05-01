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IV Feira da Sustentabilidade

El IES Luís Seoane despide su feria sostenible tras tres días de acción

Alumnado de ESO, Bachillerato y FP participa en la clausura de la feria que busca generar conocimiento y alianzas en materia de sostenibilidad

El IES Luís Seoane clausura la IV Feira da Sustentabilidade

El IES Luís Seoane clausura la IV Feira da Sustentabilidade

Rafa Vázquez

Hugo de Dios

Pontevedra

El IES Luís Seoane de Pontevedra clausuró la IV Feira da Sustentabilidade, una iniciativa que durante tres días convirtió el centro en un espacio de aprendizaje compartido, participación comunitaria y compromiso con la educación ambiental, la innovación social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La cita, celebrada del 28 al 30 de abril, reunió a alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, además de visitantes nacionales e internacionales procedentes de centros de Galicia, Murcia, Cuenca, Italia y Rumanía.

La programación incluyó stands expositivos, talleres, charlas, rutas ambientales, juegos educativos, propuestas de economía circular y espacios de debate sobre consumo responsable, igualdad, rural, turismo sostenible y retos globales. Entre las actividades destacaron iniciativas como “A luz faise papel”, “Carreira sostible”, “Ruta auga”, la xincana “Eu elixo, Eu aporto”, la elaboración de velas, charlas sobre el rural gallego, el porco celta, el Camino de Santiago sostenible, el emprendimiento en el rural o la mesa redonda “Lonxe ou preto da igualdade real”.

En esta cuarta edición participaron alrededor de 30 entidades y organizaciones sociales, ambientales y profesionales, entre ellas ADEGA, COXAPO, Cruz Vermella, Fundación Balms para la infancia, Asociación Boa Vida, Ecoloxistas en Acción, EC4 Rural Xavier Simón, Aquelarre o Sembra Biojoyas, junto con diversos centros educativos colaboradores.

La feria nació también como un punto de encuentro entre instituciones, asociaciones, empresas, comercios locales, divulgadores y comunidades educativas, con el objetivo de generar conocimiento, alianzas y reflexión sobre el impacto de la ciudadanía en el planeta.

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El acto de clausura contó con representación educativa e institucional y sirvió para cerrar una edición que consolida la feria como referente educativo en sostenibilidad y educación en valores en Pontevedra. Desde el centro se agradeció especialmente la colaboración del CFR de Pontevedra, que asumió parte de la infraestructura, el merchandising y la instalación de carpas y stands, contribuyendo de manera decisiva a la visibilidad y desarrollo del evento.

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