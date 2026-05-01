Homenaje al histórico sindicalista Manuel Souto

La UGT, el PSOE y la Fundación Luis Tilve rindieron homenaje al histórico sindicalista y trabajador del mar Manuel Souto González, actual secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en la comarca de Pontevedra, Arousa y Deza. El reconocimiento se celebró como antesala de las tradicionales movilizaciones del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

El tributo a su dilatada trayectoria sindical tuvo lugar ayer durante un almuerzo en el restaurante La Brisa, en Lourido, Poio.

Trabajador en distintas empresas vinculadas a la pesca y al mar, Souto se afilió a la UGT en A Coruña en 1979 y, poco después, a la Agrupación Socialista de Marín. Junto a otros compañeros del sindicato, participó en la consecución del I Convenio de Pesca en A Coruña.

Entre 1990 y 1994 fue responsable del Sector de Pesca de la Federación Provincial de Transporte y Comunicación. En esa etapa intervino en la gestión del conflicto laboral que estalló en 1991 en el sector pesquero de Marín y Vigo, una huelga que se prolongó durante 60 días y que concluyó con un laudo de obligado cumplimiento.

Posteriormente, entre 1994 y 2001, asumió la coordinación del Sector del Mar en la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación de Transporte, Comunicación y Mar de UGT. Desde ese puesto participó en reivindicaciones y negociaciones que desembocaron en un convenio de eficacia limitada para los trabajadores del banco canario-sahariano, así como en el convenio posterior aplicable al conjunto del sector. También intervino en otros procesos destacados, como el convenio del marisqueo en Huelva.

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Su trayectoria tuvo, además, una notable proyección internacional. En representación de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, formó parte de la comisión negociadora del convenio internacional de la empresa Albacora y ocupó responsabilidades en organizaciones sindicales europeas e internacionales. También participó en reuniones en Bruselas con la Comisión Europea para abordar normativa vinculada al sector pesquero.