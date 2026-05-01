Día del Trabajador
Homenaje al histórico sindicalista Manuel Souto
El trabajador del mar recibió el reconocimiento de UGT, PSOE y la Fundación Luis Tilve
M.S.R.
La UGT, el PSOE y la Fundación Luis Tilve rindieron homenaje al histórico sindicalista y trabajador del mar Manuel Souto González, actual secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en la comarca de Pontevedra, Arousa y Deza. El reconocimiento se celebró como antesala de las tradicionales movilizaciones del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
El tributo a su dilatada trayectoria sindical tuvo lugar ayer durante un almuerzo en el restaurante La Brisa, en Lourido, Poio.
Trabajador en distintas empresas vinculadas a la pesca y al mar, Souto se afilió a la UGT en A Coruña en 1979 y, poco después, a la Agrupación Socialista de Marín. Junto a otros compañeros del sindicato, participó en la consecución del I Convenio de Pesca en A Coruña.
Entre 1990 y 1994 fue responsable del Sector de Pesca de la Federación Provincial de Transporte y Comunicación. En esa etapa intervino en la gestión del conflicto laboral que estalló en 1991 en el sector pesquero de Marín y Vigo, una huelga que se prolongó durante 60 días y que concluyó con un laudo de obligado cumplimiento.
Posteriormente, entre 1994 y 2001, asumió la coordinación del Sector del Mar en la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación de Transporte, Comunicación y Mar de UGT. Desde ese puesto participó en reivindicaciones y negociaciones que desembocaron en un convenio de eficacia limitada para los trabajadores del banco canario-sahariano, así como en el convenio posterior aplicable al conjunto del sector. También intervino en otros procesos destacados, como el convenio del marisqueo en Huelva.
Su trayectoria tuvo, además, una notable proyección internacional. En representación de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, formó parte de la comisión negociadora del convenio internacional de la empresa Albacora y ocupó responsabilidades en organizaciones sindicales europeas e internacionales. También participó en reuniones en Bruselas con la Comisión Europea para abordar normativa vinculada al sector pesquero.
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