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Movilizaciones

Cuatro manifestaciones dividen el 1 de mayo en Pontevedra

M.S.R.

Pontevedra

Pontevedra celebrará este 1 de mayo cuatro manifestaciones por separado, reflejo de la división sindical pese a la coincidencia en buena parte de las reivindicaciones. CC.OO. abrirá la jornada a las 11.00 horas desde el edificio sindical de Pasantería y finalizará en la Praza da Pedreira. A las 12.00 horas saldrá la CIG, también desde Pasantería, con destino a la Praza do Teucro. A las 13.00 horas arrancará UGT desde la Praza da Ferrería hasta la Praza de España, mientras que la CGT partirá a la misma hora desde el Hospital Provincial y concluirá ante la Subdelegación del Gobierno. Precariedad salarial, vivienda, guerras, derechos laborales y servicios públicos centrarán unas protestas que volverán a llenar las calles mañana en la ciudad.

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