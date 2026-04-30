Paro laboral
Termina una nueva semana de huelga de médicos en el área de Pontevedra y O Salnés
El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha concluido cuatro días de huelga esta semana para reclamar la creación de un Estatuto Propio para Médicos y Facultativos que reconozca el papel central de estos profesionales en la toma de decisiones clínicas dentro de la sanidad pública. La organización sostiene que el sistema mantiene una contradicción estructural: los médicos asumen responsabilidades complejas, pero son tratados como meros ejecutores, lo que provoca agotamiento, deterioro asistencial y pérdida de calidad.
Simega vincula esta demanda a la huelga indefinida intermitente y defiende que sus reivindicaciones no son medidas aisladas, sino herramientas para reordenar el modelo sanitario. Entre ellas incluye la eliminación de las guardias de 24 horas, la regulación de la jornada extraordinaria, el reconocimiento de la profesión como de riesgo, la jubilación anticipada, mejoras en conciliación, compensaciones en bajas o embarazo y la reclasificación profesional.
El sindicato también reclama agendas realistas en Atención Primaria, defensa del MIR y homologaciones rigurosas para garantizar una sanidad sostenible y de calidad.
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