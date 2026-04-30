Red farmacéutica contra el machismo en la provincia de Pontevedra

Unas 70 farmacias de la provincia de Pontevedra, ocho de ellas en la ciudad capitalina, funcionan ya como puntos violeta para mujeres que sufran violencia machista o violencia sexual. La iniciativa, impulsada por la Subdelegación del Gobierno y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, busca ampliar esta red de espacios seguros en la comarca pontevedresa, donde hasta ahora se han sumado ocho boticas.

La campaña permite que las mujeres encuentren en estos establecimientos información sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles, especialmente en zonas rurales donde los servicios especializados pueden estar más alejados. El objetivo es aprovechar la cercanía de las farmacias y la confianza que generan entre la población.

La sede del Colegio de Farmacia, en la calle Echegaray, acogió un acto informativo con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; la presidenta del Colegio Provincial, Beatriz García; y la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Subdelegación, María José Rodríguez. También asistieron farmacéuticas y personal de los Centros de Información á Muller y de servicios sociales.

«Que dispongamos ya de esta auténtica red capilar de apoyo a las mujeres por toda la provincia me parece un salto», afirmó Losada, que destacó la incorporación altruista de las farmacias.

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El subdelegado defendió que las boticas son «espacios de confianza» y «refugios» desde los que las mujeres pueden pedir ayuda. En España hay unas 6.000 farmacias constituidas como puntos violeta.