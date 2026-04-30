El PP pide que las obras para destapar Os Gafos «no cause molestias»

El presidente del PP local, Rafa Domínguez, expresó ayer su apoyo a las obras de renaturalización del tramo urbano del río de Os Gafos, pero alertó de la posible pérdida de fondos europeos y lamentó «los años de retraso para el inicio de la ejecución del proyecto.

Además, emplaza al gobierno local a realizar las obras «en condiciones óptimas para no generar malestar vecinal». Así, pide que el proyecto sea «especialmente sensible con el riesgo de inundaciones que puedan surgir en Campolongo; un plan de control específico ante el riesgo de un posible foco de ratas, insectos o aves urbanas, así como una mejora sustancial de la iluminación que permita un entorno ofrecer un entorno amable y seguro para la ciudadanía».

Por otro lado, el PP alerta de la posible pérdida de los fondos europeos para esta obra, «sujetos a la resolución de la Fundación Biodiversidad, que no permite finalizar el proyecto más tarde del 30 de junio de 2026, prórrogas incluidas».

En este sentido, atribuye el retraso acumulado en la tramitación e inicio del proyecto de renaturalización al «conflicto interno que existió permanentemente durante el gobierno de coalición BNG-PSOE en el anterior mandato. Se llegó a aprobar provisionalmente la concesión de 3,7 millones de euros para ejecutar este y otros proyectos medioambientales en la ciudad de Pontevedra. No tiene ningún sentido que, después de obtener los fondos europeos, el alcalde decidiese modificarlo después de la ruptura con el PSOE tras las elecciones municipales de 2023, sabiendo los retrasos que eso iba a suponer una vez que las prórrogas están a punto de caducar y que las arcas municipales tendrán que asumir el coste total de la actuación».

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