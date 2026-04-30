Portonovo honra al producto del mar desde mañana con tapas en 21 locales

Portonovo Gastronómico, la antigua Festa da Raia de la localidad, arranca mañana viernes y se prolonga hasta el domingo con un total de 21 locales participantes con una tapa en la que se pone en valor el producto del mar. El precio se mantiene como en citas anteriores a cinco euros. La programación cultural obliga a cortar un tramo de Rafael Picó, entre la entrada al varadero y la rotonda de la lonja, para que pueda acoger tres espacios distintos: Espacio expositivo que acogerá una muestra fotográfica de Ollares con imágenes actuales y antiguas de Portonovo. También se podrán ver dornas cedidas por Amigos da Dorna; Feria Solidaria Artesana, organizada por la Asociación contra el Cáncer; un área infantil con talleres y juegos en jornada de mañana y tarde, de 12.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Mañana viernes 1 de mayo, se realizará un Roteiro Crónicas de Portonovo con la Asociación Cultural Andarela. De la animación en la calle se encargará Festicultores, a las 12.30 horas, y, por la noche, a partir de las 21.30, se celebrará el Raia Rock con The Bo Derek y Boyanka Kostova.

El sábado 2 de mayo, de la Animación en la calle se encargará Fanfarria Furruxa. A las 17.30 tendrá lugar el Festival de Baile Tradicional y Cantos de Taberna, con la participación de Os Gatiños, Lembranzas, Abiñadoira, Voces do Club de Jubilados de Portonovo, A.C. Soalleira y Portonovo Canta. A las 22.15 horas tendrá lugar el concierto de Treixadura.

El 3 de mayo, se celebrará la entrega de la Raia de Ouro, a las 12.30 horas, en la Casa Mariñeira de Don Fernando. Lembranzas y Os Gatiños acompañarán a la persona homenajeada hasta la Casa Mariñeira de Don Fernando donde se dará entrega de la insignia. La sesión vermú estará amenizada por Cantos da Terra.

Juan García Carballa, Peche, recibe la Raia de Ouro el domingo

El portonovés Juan García Carballa, más conocido como Peche, será distinguido con la Raia de Ouro en la Casa Mariñeira de Don Fernando. Su activa participación en la vida social de la villa, tanto en la Comisión de Fiestas de San Cristóbal como en el S.D. Portonovo, llevó a los colectivos portonoveses por unanimidad a proponer su nombre para honrarle con el galardón.

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A pesar de iniciarse en el mar junto a su padre pronto optó por la albañilería. Tras realizar el servicio militar, volvió al mar, esta vez en un carguero rumbo a Holanda como camarero. Un fatal atropello en el que recibió un fuerte golpe en la cabeza lo mantuvo durante meses en la UCI y lo alejó para siempre del trabajo. La prejubilación le permitió volcarse con sus dos pasiones, el SD Portonovo en el que actuó como delegado, y la Comisión de Fiestas de San Cristóbal. Peche recibirá el gala junto a toda su familia: su mujer Sara; sus hijos, Juan Antonio y Charo; sus cinco nietos, así como sus vecinos y amigos. n