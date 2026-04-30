Defensa
Pontevedra suma 106 aspirantes con plaza en Tropa y Marinería
A. L.
El Ministerio de Defensa ha cerrado el primer ciclo del proceso selectivo de 2026 para acceder a la escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas, con una notable participación en la provincia de Pontevedra.
El Centro de Selección de la Subdelegación de Defensa recibió 236 solicitudes. Finalmente, 106 aspirantes obtuvieron plaza: 96 hombres y 10 mujeres. Por destinos, 86 se incorporarán al Ejército de Tierra, 16 a la Armada y 4 al Ejército del Aire y del Espacio.
Además, las 136 plazas ofertadas para la Brigada de Infantería Ligera Galicia VII —Brilat— quedaron cubiertas en su totalidad.
Defensa recuerda que las Fuerzas Armadas ofrecen «una profesión de futuro, en la que se puede continuar la formación académica mediante la obtención de titulaciones oficiales del sistema educativo, tanto de grado como de técnico superior, así como opciones de promoción interna»
También informa de que se mantiene también a disposición de los centros educativos para informarles sobre las oportunidades profesionales y los diferentes procedimientos de acceso a las Fuerzas Armadas.
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