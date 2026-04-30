Pontevedra pide ajustar el PIA de San Mauro para mejorar los accesos al futuro centro de Emergencias

Una pequeña franja de 58,41 metros cuadrados puede resultar decisiva para mejorar los accesos y la organización interna del futuro espacio de Emergencias de Pontevedra en la antigua parcela de Fenosa. El Concello ha solicitado a la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo, que incorpore esa cuña de terreno al ámbito del Proyecto de Interés Autonómico de San Mauro para completar la conexión entre el vial previsto por el PIA y la vía lateral municipal que da servicio al cementerio.

La petición se produce después de que el Gobierno local revisase las últimas propuestas del proyecto y detectase que faltaba esa porción de suelo para que el enlace viario fuese completo. El Concello aprovechó el trámite de informe sobre los servicios existentes en la zona para remitir una alegación al IGVS, con la que busca ajustar el diseño del ámbito y garantizar una conexión más útil para la movilidad del entorno.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, dio cuenta este jueves en la Xunta de Goberno de los avances en las conversaciones con el IGVS sobre la incidencia del PIA en los terrenos municipales. Según explicó, la evolución del proyecto en la zona de A Parda puede convertirse en una oportunidad para mejorar las posibilidades de la antigua parcela de Fenosa, llamada a acoger el futuro complejo de Emergencias de la ciudad.

En las primeras propuestas de trabajo, el ámbito del PIA no alcanzaba la parte trasera de la parcela municipal. Sin embargo, el diálogo con la Consellería de Vivenda permitió que la actuación no solo incorporase la zona baja de la finca, sino también un vial posterior. Esa solución, según el Concello, supone un avance importante para la movilidad, porque permitiría unir ese nuevo eje con la vía lateral que da acceso al cementerio y ordenar mejor la circulación en todo el entorno.

El problema detectado ahora es que, para que esa conexión sea efectiva, falta una última pieza de suelo. De ahí la solicitud municipal para añadir al PIA esa cuña de 58,41 metros cuadrados. El Concello considera que su incorporación permitiría cerrar el enlace viario y dar mayor funcionalidad tanto al nuevo desarrollo previsto en San Mauro como a la futura ordenación de la parcela de Fenosa.

Para el Gobierno local, la conexión completa cambia de forma sustancial las posibilidades de uso del futuro complejo de Emergencias. «Permite segregar la circulación dentro de la parcela y poder dar acceso por un lado o por otro dependiendo de los usos que haya arriba o abajo», señaló Vilaverde.

La antigua parcela de Fenosa presenta una dificultad añadida por su fuerte diferencia de cota. Las construcciones situadas en la parte superior y la gran nave ubicada en la zona inferior se encuentran a alturas muy distintas, lo que condiciona cualquier diseño de accesos y distribución interna.

Hasta ahora, los técnicos municipales trabajaban con un escenario mucho más limitado: un único acceso desde la calle Camposanto. Esa opción obligaba a construir un vial interior dentro de la propia parcela, con la consiguiente pérdida de espacio útil y el riesgo de que los distintos usos previstos en el futuro equipamiento acabasen interfiriendo entre sí.

La posibilidad de contar con viales alternativos, propiciada por la evolución del PIA, permitiría dar fachada y entrada por diferentes laterales, adaptando los accesos a las distintas alturas de la parcela. Esta solución facilitaría el aprovechamiento del recinto y permitiría ordenar con mayor claridad los movimientos de vehículos, personal y servicios vinculados al futuro complejo de Emergencias.

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Vilaverde se mostró confiada en que la coordinación con el IGVS permita aceptar la incorporación de esta última cuña de terreno. Para el Concello, ese ajuste daría la seguridad necesaria para modificar y cerrar los trabajos técnicos de ordenación de la parcela, que los servicios municipales ya tenían avanzados.