Investigación policial
La Policía concluye que la muerte del joven en el Gafos fue accidental
La autopsia y las pesquisas policiales descartan la violencia y apuntan a un ahogamiento tras una caída fortuita en el río
La Policía Nacional descarta que la muerte del joven de 18 años rescatado el martes del río Gafos se debiese a una agresión o a una acción violenta. La principal línea de investigación apunta a una caída accidental al cauce, tras la que la víctima habría sufrido un golpe que le impidió salir del agua por sus propios medios. La causa del fallecimiento habría sido el ahogamiento, según las primeras conclusiones de la investigación y de la autopsia.
El suceso se produjo sobre las 20.50 horas del martes en las inmediaciones de una pasarela de madera situada entre Rosalía de Castro y la desembocadura del río, una zona del paseo fluvial recientemente mejorada por el Concello. La Policía Local acudió al lugar tras recibir el aviso de que una persona había caído al agua. Una vez fuera del río, los servicios sanitarios atendieron al joven, que se encontraba en estado crítico, y lo trasladaron al Hospital Montecelo, donde finalmente falleció.
Las pesquisas desarrolladas en las horas posteriores al suceso incluyeron la toma de declaración a testigos, el análisis del cuerpo de la víctima, la autopsia y la revisión de las cámaras de seguridad disponibles en la zona. Con esos elementos, los investigadores consideran descartada la hipótesis de una muerte violenta.
En el momento de los hechos, el fallecido se encontraba acompañado por un menor de edad. Este joven fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado y prestar declaración, pero no fue detenido. Su testimonio, junto con el resto de pruebas recabadas, reforzó la hipótesis de que la víctima cayó al río de forma accidental.
La investigación se había iniciado con todas las hipótesis abiertas, en medio de una amplia difusión de rumores sobre una posible paliza o un abandono en el río tras una pelea. Sin embargo, las fuentes de la investigación descartan ahora esos extremos y sitúan el caso en el ámbito de un accidente. La Policía Nacional mantiene las diligencias para cerrar todos los detalles de lo ocurrido.
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