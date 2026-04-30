Club Portocelo
Organizan un debate entre los tres grupos municipales
A un año de las elecciones municipales de 2027, el Club de Opinión Portocelo de Marín organiza un debate a tres sobre el ‘Estado do Municipio’, que será el 7 de mayo en el Museo Torres a las 20.00 horas, en el que intervendrán lo concejales portavoces: Manuel Santos (PP), Manuel Pazos (PSOE) Y Lucía Santos (BNG).
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