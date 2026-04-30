O Ben Veñas, Maio blinda a súa creatividade fronte á intelixencia artificial con probas de escritura en directo
A sombra do ChatGPT e das novas ferramentas de xeración de textos obrigaron a dar un xiro histórico a un dos certames con máis arraigo entre a mocidade da cidade do Lérez. O concurso escolar Ben Veñas, Maio, que supera xa as tres décadas de traxectoria en Pontevedra, detectou na súa pasada edición o uso de intelixencia artificial nos traballos presentados, unha realidade tecnolóxica que levou á organización a reformular por completo as bases de participación nas categorías de poesía e narración curta.
Este ano non haberá textos redactados na casa. O profesor e actual coordinador dos equipos de normalización lingüística, Manuel Xiráldez, xunto co concelleiro Demetrio Gómez, confirmaron esta mañá que o alumnado terá que enfrontarse ao folio en branco de forma estritamente presencial. Os diferentes institutos teñen de prazo ata o vindeiro 12 de maio para organizar estas probas de escritura en directo nas súas propias aulas.
Os mozos e mozas disporán de dúas horas para tecer os seus relatos ou poemas, pero coa dificultade engadida de non poder levar nada preparado na memoria: a proba incluirá unha premisa pechada. Todos os participantes deberán integrar de xeito obrigatorio algunha referencia á obra de Xosé María Díaz Castro, concretamente arredor dos personaxes de Morgana ou Circe, nunha manobra táctica que, ademais de garantir a orixinalidade, busca achegar as Letras Galegas ás novas xeracións.
A blindaxe contra a tecnoloxía non é o único cambio de calado nesta nova convocatoria, que por primeira vez ábrese sen restricións a todo o alumnado da ESO, Bacharelato e ciclos formativos de calquera centro do municipio, xa sexa público, privado ou concertado.
Nun exercicio de pragmatismo, o certame de creación en galego decidiu eliminar a categoría de vídeos curtos ou 'reels'. A pesar do seu aparente atractivo inicial pola estreita vinculación cos formatos de internet, a organización constatou unha escasa resposta o ano pasado, un baleiro que os docentes atribúen ao rexeitamento natural da rapazada a empregar os seus propios perfís persoais nas redes sociais para dar soporte a un traballo académico.
Tamén se reconfigura o apartado musical, que abandona o seu carácter competitivo para transformarse nunha exhibición en directo. A enorme disparidade de idades e de propostas rítmicas facía case imposible establecer un baremo de avaliación xusto. Desde agora, os solistas e grupos subirán ao escenario para compartir a súa música na gala final sen someterse ao ditame do xurado, formado polo propio persoal de dinamización dos centros, e todos recibirán un detalle pola súa implicación no proxecto.
O orzamento para os galardóns do resto das categorías —que se completan coa fotografía e a banda deseñada— manterase intacto respecto a exercicios anteriores, distribuíndose en forma de vales canxeables por libros e material de papelería no comercio local. Todo este abano creativo converxerá o vindeiro 30 de maio, a partir das seis e media da tarde, nunha gala de clausura que traslada o seu escenario habitual ao salón de actos do Pazo da Cultura de Pontevedra. Alí materializarase o obxectivo último dunha iniciativa que lévase sostendo máis de trinta anos grazas ao pulo do profesorado: ofrecerlle á mocidade espazos reais e atractivos onde a creación e a socialización en galego formen parte do seu día a día.
