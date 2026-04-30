Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasto farmacéuticoCachenas contra el fuegoProhibido fumar balcónDenuncia JácomeJoven muerto GafosÁlvaro NúñezBillar a distancia
instagramlinkedin

O Ben Veñas, Maio blinda a súa creatividade fronte á intelixencia artificial con probas de escritura en directo

Manuel Xiráldez e Demetrio Gómez na presentación, este xoves, do Ben Veñas Maio 2026. / FdV

Susana Regueira

Pontevedra

A sombra do ChatGPT e das novas ferramentas de xeración de textos obrigaron a dar un xiro histórico a un dos certames con máis arraigo entre a mocidade da cidade do Lérez. O concurso escolar Ben Veñas, Maio, que supera xa as tres décadas de traxectoria en Pontevedra, detectou na súa pasada edición o uso de intelixencia artificial nos traballos presentados, unha realidade tecnolóxica que levou á organización a reformular por completo as bases de participación nas categorías de poesía e narración curta.

Este ano non haberá textos redactados na casa. O profesor e actual coordinador dos equipos de normalización lingüística, Manuel Xiráldez, xunto co concelleiro Demetrio Gómez, confirmaron esta mañá que o alumnado terá que enfrontarse ao folio en branco de forma estritamente presencial. Os diferentes institutos teñen de prazo ata o vindeiro 12 de maio para organizar estas probas de escritura en directo nas súas propias aulas.

Os mozos e mozas disporán de dúas horas para tecer os seus relatos ou poemas, pero coa dificultade engadida de non poder levar nada preparado na memoria: a proba incluirá unha premisa pechada. Todos os participantes deberán integrar de xeito obrigatorio algunha referencia á obra de Xosé María Díaz Castro, concretamente arredor dos personaxes de Morgana ou Circe, nunha manobra táctica que, ademais de garantir a orixinalidade, busca achegar as Letras Galegas ás novas xeracións.

A blindaxe contra a tecnoloxía non é o único cambio de calado nesta nova convocatoria, que por primeira vez ábrese sen restricións a todo o alumnado da ESO, Bacharelato e ciclos formativos de calquera centro do municipio, xa sexa público, privado ou concertado.

Por primeira vez a convocatoria ábrese sen restricións a todo o alumnado da ESO, Bacharelato e ciclos formativos de calquera centro do municipio, xa sexa público, privado ou concertado

Nun exercicio de pragmatismo, o certame de creación en galego decidiu eliminar a categoría de vídeos curtos ou 'reels'. A pesar do seu aparente atractivo inicial pola estreita vinculación cos formatos de internet, a organización constatou unha escasa resposta o ano pasado, un baleiro que os docentes atribúen ao rexeitamento natural da rapazada a empregar os seus propios perfís persoais nas redes sociais para dar soporte a un traballo académico.

Nesta edición elimínase a categoría de vídeos curtos ou 'reels'. A pesar do seu aparente atractivo inicial pola estreita vinculación cos formatos de internet, a organización constatou unha escasa resposta o ano pasado

Tamén se reconfigura o apartado musical, que abandona o seu carácter competitivo para transformarse nunha exhibición en directo. A enorme disparidade de idades e de propostas rítmicas facía case imposible establecer un baremo de avaliación xusto. Desde agora, os solistas e grupos subirán ao escenario para compartir a súa música na gala final sen someterse ao ditame do xurado, formado polo propio persoal de dinamización dos centros, e todos recibirán un detalle pola súa implicación no proxecto.

Noticias relacionadas

O orzamento para os galardóns do resto das categorías —que se completan coa fotografía e a banda deseñada— manterase intacto respecto a exercicios anteriores, distribuíndose en forma de vales canxeables por libros e material de papelería no comercio local. Todo este abano creativo converxerá o vindeiro 30 de maio, a partir das seis e media da tarde, nunha gala de clausura que traslada o seu escenario habitual ao salón de actos do Pazo da Cultura de Pontevedra. Alí materializarase o obxectivo último dunha iniciativa que lévase sostendo máis de trinta anos grazas ao pulo do profesorado: ofrecerlle á mocidade espazos reais e atractivos onde a creación e a socialización en galego formen parte do seu día a día.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
  2. Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida y semiinconsciente en el suelo en Portonovo
  3. Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
  4. Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
  5. Hospitalizada una joven de 20 años tras accidentarse de madrugada en la N-640 en Cuntis
  6. La víctima del atropello mortal en la PO-531 fue arrastrada por el camión cerca de 300 metros
  7. Un conductor triplica la tasa de alcohol e intenta comerse el papel con el resultado del test en Pontevedra
  8. El Estado detecta «discrepancias» en los análisis de mercurio de la Xunta para el dragado de la ría de Pontevedra

El farmacéutico de la cámara de fotos expone en Pontevedra

El farmacéutico de la cámara de fotos expone en Pontevedra

Detenido en Sanxenxo un exempleado de una tienda de telefonía por robar móviles valorados en 23.000 euros

Detenido en Sanxenxo un exempleado de una tienda de telefonía por robar móviles valorados en 23.000 euros

Investigan a tres personas por estafar 7.000 euros a una vecina de Cuntis

Investigan a tres personas por estafar 7.000 euros a una vecina de Cuntis

La Policía concluye que la muerte del joven en el río Gafos en Pontevedra fue accidental

La Policía concluye que la muerte del joven en el río Gafos en Pontevedra fue accidental

Mar detecta un aumento de mejilla y ratifica su extracción hasta el 31 de mayo

Pontevedra se prepara para recibir a más de 1.500 deportistas con la Pontevedra Catro Picos y la nueva 4Pontes

Pontevedra se prepara para recibir a más de 1.500 deportistas con la Pontevedra Catro Picos y la nueva 4Pontes

Ballardo marca el camino para el Pontevedra CF en Ferrol: «Si no haces tus deberes, da igual lo que pase»

Ballardo marca el camino para el Pontevedra CF en Ferrol: «Si no haces tus deberes, da igual lo que pase»
