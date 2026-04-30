El municipio de Poio hereda la obra «Almiñas», de Carlos Sobrino

El Concello de Poio ha incorporado a su patrimonio la obra «Almiñas», del artista Carlos Sobrino, a través de la herencia de María del Carmen Gastañaduy García, vecina de San Salvador. Se trata de una decisión recogida en su testamento como muestra de cariño al municipio. El cuadro se puede ver en la entrada de la Casa do Concello.

«Almiñas» es un lienzo de gran formato (185x240 cm), plenamente representativo de la producción de Carlos Sobrino. Un óleo en el que confluyen tres elementos recurrentes en su obra: la arquitectura, representada con precisión en los detalles; la figura humana, caracterizada por actitudes y gestos estudiados, y el paisaje, que actúa como hondo y estructura compositiva. La obra se inscribe en el realismo postimpresionista que caracteriza su trayectoria, con un cromatismo luminoso, composición equilibrada y visión idealizada y armónica de la vida rural gallega.

Se trata de una de las primeras obras en las que Sobrino abandona el simbolismo literario y el primitivismo de su producción inicial para acercarse al costumbrismo regionalista, influido por la órbita estilística de Fernando Álvarez de Sotomayor, que desarrollará plenamente en etapas posteriores.

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Destaca también que la obra conserva el marco de época, de madera tallada, que incrementa su valor histórico y artístico. Este cuadro fue presentado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1917, siendo ampliamente difundido por la prensa y la crítica de la época.