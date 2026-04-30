Mano a mano para frenar la huella de carbono en la alimentación

El IES Luis Seoane de Monte Porreiro acogió la tercera sesión del Comité Cidadán polo Clima de Pontevedra, celebrada conjuntamente con el I Foro de Desenvolvemento Local, una iniciativa integrada en el proyecto Plataforma ODS. La jornada reunió a cerca de 50 personas, entre miembros del comité, alumnado y profesorado del centro, el equipo coordinador del proyecto y la concelleira Anabel Gulías.

El foro nace con la vocación de consolidarse como un encuentro anual para presentar resultados de investigaciones orientadas al cumplimiento de los Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) en el municipio. En esta primera edición, el eje central fue la relación entre el consumo de alimentos y el cambio climático, abordada desde la ciencia ciudadana y la participación social.

Durante la sesión, las personas participantes trabajaron en la elaboración de una lista de entre 10 y 20 propuestas concretas para reducir la huella de carbono asociada a los hábitos alimentarios en Pontevedra. A través de dos dinámicas participativas, se identificaron posibles acciones, actores implicados, necesidades y barreras para su puesta en marcha.

La jornada fue además grabada para la producción de un breve documental sobre la iniciativa.

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El Comité Cidadán polo Clima es un grupo voluntario impulsado por Plataforma ODS, proyecto desarrollado por el Post-Growth Innovation Lab de la Universidade de Vigo. A lo largo de cinco sesiones, analiza el ciclo de vida de los alimentos para formular propuestas políticas alineadas con los ODS.