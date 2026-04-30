«Todas las líneas abiertas» para aclarar la muerte del joven hallado en Os Gafos

La Policía Nacional tenía a última hora de ayer «todas las líneas abiertas» en la investigación de la muerte de un joven de 18 años al que rescataron el martes de l río de Os Gafos todavía con vida pero que finalmente falleció en el hospital al que fue trasladado. El suceso se produjo a las 20,50 horas del martes y ha generado un amplia oleada de comentarios, desde que la víctima fue objeto de una supuesta paliza previa hasta que fue una caída accidental.

La víctima fue encontrada en estado crítico y murió en su traslado al Hospital Montecelo. El Concello informaba el martes de que la Policía Local acudió sobre las 20.50 horas a una pasarela de madera sobre el río en las inmediaciones de la calle Rosalía de Castro, alertada por un aviso de que una persona había caído al agua. Ya en el punto, una vez retirada del río, los servicios sanitarios atendieron a la víctima y procedieron a su inmediato traslado al Hospital, pero finalmente no se pudo recuperar y falleció. Ocurrió en las inmediaciones de una pasarela de madera entre Rosalía de Castro y la desembocadura, en una zona recientemente mejorada por el Concello. La pasarela tenia ayer su valla rota y con precintos policiales.

Las fuentes consultadas ayer por faro añadían que la Policía Nacional también se personó en el lugar de los hechos y habría procedido a la detención de otra persona presente en la zona, si bien no era así. Se tata de un menor que acompañaba a la víctima en la orilla del río, al que se llevaron los agentes para ser atendido e interrogado, nunca como arrestado.

Estas mismas fuentes ya descartaban ayer que el joven hubiera sido abandonado en el río tras una supuesta pelea y detallan que el joven de 18 años y el menor estaban fumando a orillas del río y uno acabó en el agua, aunque no se ha aclarado cómo. Fue el menor que pidió ayuda mientras el otro braceaba en el agua. Su declaración y la autopsia son los principales pasos para arrojar luz sobre este suceso. Además de la autopsia, la Policía Nacional interroga a posibles testigos y analiza las cámaras de seguridad de la zona.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se encontraba ayer en Pontevedra, e insistía en que la Policía está «investigando absolutamente todo» sobre este caso y pidió se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También trasladó sus condolencias a los familiares de la víctima, algo que también realizó el alcalde, Miguel Fernández Lores, en nombre del gobierno local y toda la corporación.

Uno de los concejales pontevedreses, el portavoz del PSOE Iván Puentes, quiso subrayar ayer el «extraordinario trabajo de la Policía Local de Pontevedra porque en cuestión minutos estaban personados en el lugar de los hechos, consiguieron rescatar aún con vida del río a la víctima y también en cuestión de minutos tenían identificada a una persona».

Estas inusuales declaraciones sobre sucesos de este tipo por parta de algún concejal coinciden con el debate que desde hace semanas alimenta el PP sobre la «sensación de inseguridad» en la ciudad, una postura contra la que el PSOE se ha mostrado especialmente crítico, sobre todo por parte del subdelegado del gobierno, Abel Losada, responsable de esta materia en la provincia.

Puentes también felicitó a la Policía Nacional, «que es la que ahora lleva la investigación» e insistía en que «a esta hora (a mediodía de ayer) aún hay muchísimas dudas y muchísimas incógnitas sobre el que realmente ocurrió al lado del Gafos».

Al igual que el subdelegado del Gobierno, Puentes también pidió «prudencia» y «dejar trabajar a la Policía» sin creerse «los bulos y medias verdades que puedan estar circulando por redes sociales o por diferentes grupos de WhatsApp».

Portonovo

Por otra parte, todo apunta a una muerte sin intervención de otras personas en el caso de la mujer de 54 años fallecida también el martes poco después de ser localizada, tirada en la calle semiinconsciente en la Rúa Areal, en pleno centro de Portonovo. Fue trasladada al centro de salud de Baltar, cerca del lugar donde fue encontrada, para ser atendida, pero murió horas después.

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La Guardia Civil admitía en la tarde de ayer que la principal hipótesis apunta a una caída, accidental o autoprovocada, desde la ventana de su vivienda, ya que el cuerpo de la mujer estaba más o menos debajo de una de sus ventanas.