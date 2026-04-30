Una jornada del IIS Galicia Sur analiza en Pontevedra la investigación biomédica

Más de 150 investigadoras e investigadores participaron ayer martes en Pontevedra en la IX Xornada de Encontro de Grupos de Investigación del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS). El encuentro, celebrado en el salón de actos del edificio administrativo de la Xunta, tuvo como objetivo visibilizar el trabajo científico desarrollado en las áreas sanitarias de Vigo y de Pontevedra y O Salnés.

La jornada fue inaugurada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y por el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, junto a representantes sanitarios e institucionales.

La directora científica del IISGS, Eva Poveda, destacó que el impulso a la investigación en salud requiere «alianzas sólidas, visión compartida y compromiso institucional».

Participantes en la reunión organizada por el IIS Galicia Sur. | R.V.

El programa abordó algunos de los principales retos de la investigación biomédica. La conferencia inaugural corrió a cargo de Lois Orosa, director del CESGA, quien analizó el papel creciente de la inteligencia artificial en la actividad científica. Posteriormente, varias mesas redondas trataron cuestiones como el futuro de la investigación sanitaria, el apoyo a las nuevas generaciones de investigadores, la aplicación de la inteligencia artificial en salud, la participación de pacientes y la transferencia de proyectos innovadores al sistema sanitario.

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Poveda subrayó que la cita permitió poner en valor la capacidad de los grupos del IIS Galicia Sur para generar conocimiento con impacto real en la salud. El instituto cuenta con más de 60 grupos de investigación y forma parte, desde 2022, de la red nacional acreditada por el Instituto de Salud Carlos III.