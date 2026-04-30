El farmacéutico de la cámara de fotos expone en Pontevedra

A José Luis Millán Coira muchos lo identifican por su trabajo en una conocida farmacia de Vilagarcía de Arousa, de donde es originario. Otros lo reconocen por su poblada barba blanca y otros tantos, por verlo recorrer kilómetros y más kilómetros con su cámara de fotos a cuestas.

Hay incluso quien sabe de José Luis Millán a raíz de la exposición fotográfica que ofreció hace un par de años en la galería pontevedresa Tangram (calle Rosalía de Castro), y de aquella otra que, con anterioridad, lució en la cafetería-vermutería Stocolmo 2.0, un conocido negocio del centro de Vilagarcía que suele frecuentar y a cuyas museísticas paredes subió su particular visión de la técnica de foto-fusión, con la que había estado experimentando durante mucho tiempo y en la que siguió trabajando a posteriori.

Ahora este conocido farmacéutico-fotógrafo se centra mucho más en el día a día de la sociedad, y eso es lo que dejará patente con su nueva exposición, en la que vuelve a dar el salto desde la capital de la comarca arousana a la Boa Vila.

José Luis Millán. / FdV

Será a orillas del Lérez donde, entre los días 8 y 24, luzca una recopilación de sus mejores instantáneas, todas ellas de corte mucho más realista y tintes etnográficos, similares a aquellas otras que en 2024 lucían en la galería Tangram tanto el oficio del marisqueo como diferentes puestas de sol captadas en A Lanzada, Con Negro (San Vicente de O Grove) o A Illa de Arousa.

La colección que ahora cuelga en el Palacete de las Mendoza está formada por una treintena de fotografías que permiten a José Luis Millán seguir promocionando su particular y cercana visión del mundo del mar, del que se confiesa «enamorado».

Especialmente cuando se trata de captar con el objetivo de su cámara de fotos «tanto el fascinante mundo del marisqueo como la dureza de este trabajo y el enorme esfuerzo que requiere», proclama el autor.

Una de las imágenes de la exposición. / José Luis Millán

Quien también aclara que si buen es sobre esa actividad marisquera sobre la que gira esta recopilación de instantáneas, tampoco en esta ocasión pierde de vista variados y atractivos paisajes que, como no, también están estrechamente ligados a las rías gallegas.

De ahí el título de la exposición, «Paisaxes de mar e oficio», con la que Millán apuesta por la «fotografía de personaje» y trata de rendir homenaje a los profesionales del marisqueo.

«El mar puede ser una fuente de belleza y alimento, pero también un lugar de trabajo duro y, a veces, peligroso», sentencia el fotógrafo.